Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'lı Mercan Köşk'ten Nefes Kesen Yeni Tanıtım!

Televizyon dünyasında yeni yayın döneminin başlamasına kısa bir süre kala ekran başındaki izleyicileri heyecanlandıran haber atv cephesinden geldi. Yapımcılığını FARO ve Sinehane'nin ortaklaşa üstlendiği, zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı projeleri arasında gösterilen Mercan Köşk dizisinin yayın günü resmi olarak açıklandı. Başrollerinde genç kuşağın başarılı ve popüler isimleri Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'yi bir araya getiren iddialı yapım 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv ekranlarında seyirciye "merhaba" diyecek. Yayın tarihinin müjdelendiği yeni tanıtım fragmanı ise karakterler arasındaki geçmiş hesaplaşmalarını ve aile içi gerilimleri gözler önüne serdi.

Tarsus'ta Geçen Sırlar Ve Hesaplaşmalar: Tanıtıma Çarpıcı Sahneler Damga Vurdu

Yayınlanan yeni tanıtım fragmanı izleyicilere entrika, drama ve tutku dolu bir hikayenin sinyallerini verdi. Tanıtımda kayıplara karışan eşi Asil'in izini sürmek üzere Tarsus'a gelen Cemre'nin (Hafsanur Sancaktutan), kardeşi Mert ile (Can Bartu Aslan) yaptığı duygusal ve yürek burkan konuşma dikkat çekti. Babalarını ellerinden alan topraklarda bu kez eşi Asil'i bulma hayali kurduğunu dile getiren Cemre Tarsus ile olan karanlık bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Diğer taraftan Behiye Hozan'ın (Zeyno Eracar) iki aile arasındaki düşmanlığı ve nefreti körükleyen sert sözleri stüdyodaki tansiyonu yükseltirken Aras karakterine hayat veren Kubilay Aka'nın yaşanan hiçbir haksızlığı ve geçmişi unutmayacağını vurgulayan kararlı duruşu ön plana çıktı.

Aras Ve Toprak Arasındaki Sarsılmaz Kardeşlik Bağı

Fragmanın en çok konuşulan ve sosyal medyada gündem olan detaylarından biri ise Aras ile Toprak (Bertan Asllani) arasındaki derin dostluk ve sadakat bağını gösteren sahneler oldu. Toprak'ın hayatta en çok güvendiği kişinin Aras olduğunu ifade etmesi Aras'ın ise "Sen benim kardeşimsin gelip seni bulacağım" diyerek ona karşılık vermesi ikilinin arasındaki sarsılmaz bağı kanıtladı. Ancak büyüyen aile çatışmalarının ve ortaya dökülen sırların bu iki dostun arasındaki bağı nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

Dev Kadro Ve Usta İsimler Bir Arada

Yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği dizinin etkileyici hikayesi Ahunur Serdaroğlu'na ait. Senaryo ekibinde ise Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yer alıyor. Dizinin dev oyuncu kadrosunda Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin yanı sıra Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi yetenekli isimler bulunuyor. Dizinin duygu yüklü müzikleri ise usta besteci Toygar Işıklı imzası taşıyor.

Gizli kalmış gerçeklerin, sınanan aile bağlarının ve unutulmayan intikamların sahne alacağı Mercan Köşk 5 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümüyle atv'de izleyiciyle buluşacak.