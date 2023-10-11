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Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi gerçek mi?

Trendyol'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hediye ya da kampanya başlatıp başlat madığı konusundaki iddialar sosyal medyada dolaşıyor. Ancak, bu iddiaların doğruluk payı henüz bilinmiyor. Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi gerçek mi?

Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi gerçek mi?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 22:23

Trendyol'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bir hediye kampanyası başlattığına dair sosyal medya mesajları büyük ilgi gördü. Bu popüler online alışveriş sitesiyle ilgili paylaşılan bu bilgiler, birçok kişinin kafasının karışmasına neden oldu. Özellikle bu yıl, 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlanacak olması bu iddiaları daha da önemli kılıyor. Ancak soru şu; Trendyol gerçekten böyle bir kampanya mı düzenliyor?

Birçok kullanıcının merak konusu olan bu durum, sosyal medya platformlarında sıkça tartışılıyor. Trendyol'un yıl boyunca çeşitli indirimler ve kampanyalar düzenlediği biliniyor. Ancak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel bir hediye kampanyası olup olmadığı konusunda net bir bilgi yok. Bu kampanya hakkında paylaşılan bilgilerin gerçek olup olmadığını anlamak için birçok kişi araştırma yapıyor.

TRENDYOL'UN CUMHURİYET BAYRAMI HEDİYESİ GERÇEKTEN VAR MI?

Sosyal medyada dolaşan bu iddiaların doğruluk payını araştırdığımızda, Trendyol'un resmi bir duyurusuna veya kampanyasına rastlamadık. Genellikle firmalar bu tür kampanyalarını resmi siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyururlar. Ancak, dolandırıcılar da bu tür özel günleri fırsat bilip yanıltıcı mesajlar gönderebiliyor. Bu nedenle, "Trendyol Cumhuriyet Bayramı hediyesi" veya "Trendyol 100. Yıl hediyesi" gibi ifadelerin gerçeği yansıtmadığına dikkat etmek önemlidir.

Trendyol'un Resmi Açıklaması Bekleniyor

Sosyal medya platformları üzerinde dolaşan "Trendyol Cumhuriyet Bayramı Hediyesi" ya da "Trendyol 100. Yıl Özel Hediyesi" gibi mesajlarla ilgili herhangi bir resmi kampanya ya da duyuru şu ana kadar gözlemlenmedi. Özellikle bu gibi özel günlerde, bazı dolandırıcılık faaliyetleri artabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların bu tür mesajlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

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