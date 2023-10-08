TPAO 48 bin TL maaşla işçi alıyor! TPAO işçi alımı ne zaman? Personel alımı başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) istihdam atağına devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında enerji faaliyetlerini sürdüren TPAO, bünyesinde çalıştırmak üzere toplam 68 lisans mezunu personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklanan detaylara göre bu alımlarda maaşlar en az 48 bin lira olacak.

TPAO'dan İşçi Alımı Duyurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, enerji bağımsızlığına yönelik sürdürdüğü faaliyetlerde personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni bir personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda, TPAO'nun hem merkez hem de taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 68 lisans mezunu personel alacağı belirtildi.

TPAO İşçi Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

TPAO tarafından yapılan açıklamaya göre, personel alımı için başvurular 09.10.2023-13.10.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun resmi web sitesi olan iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. Aynı zamanda Türkiye İş Kurumu'nun İl ve Şube Müdürlüklerinden de başvuruda bulunulabilecek. Başvurular için KPSS P3 puan türünden alınan puanlar esas alınacak.

TPAO İşçi Alımı Başvuruda Aranan Şartlar

Alım yapılacak pozisyonlar için KPSS P3 puan türüyle belirlenen puanların dikkate alınacağı, başvuru yapacak adayların lisans mezunu olması gerektiği ve en az 48 bin lira maaş verileceği belirtildi.

Enerji sektöründe önemli bir konumda bulunan TPAO'nun bu personel alımı, enerji bağımsızlığına yönelik faaliyetlerini daha da güçlendireceğini gösteriyor. İş arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen bu alım süreci, TPAO'nun sektördeki büyüme ve gelişimine katkı sağlayacak. Başvuru yapmayı düşünen adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu önemli iş fırsatını kaçırmamak adına tüm detayları yakından takip etmekte fayda var.

TPAO İşçi Alımı Başvuruları Ne Zaman?

TPAO işçi alımına dair yapılan duyuruda, işçi alımı başvuruları için tarih de verildi. TPAO personel alımı başvurusu 09.10.2023 Pazartesi günü başlıyor. Başvurular sadece 5 gün sürecek ve 13.10.2023 Cuma günü son bulacak.