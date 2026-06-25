Torreira’nın Yeni Evi Dudak Uçuklattı! Bodrum’u Satın Aldı mı?

Galatasaray’ın yıldız ismi Lucas Torreira bu aralar sadece futboluyla değil özel hayatındaki hamlelerle de gündemde. Sahada gösterdiği performansla taraftarın sevgisini kazanan Uruguaylı oyuncu bu kez bambaşka bir konuyla konuşuluyor.

Son dönemde hem formu hem kariyerindeki yükselişiyle dikkat çeken Torreira kazancını sadece sahaya değil yatırımlara da yönlendirmeye başlamış gibi görünüyor.

İstanbul’dan Sonra Rotayı Bodrum’a Çevirdi

Torreira’nın Türkiye’deki yatırımları yeni değil aslında. Daha önce İstanbul’da bazı gayrimenkul hamleleri yaptığı biliniyordu. Ancak bu kez tercihini daha farklı bir yerden yana kullandı.

Yaz aylarının en gözde bölgelerinden biri olan Bodrum ünlü futbolcunun yeni durağı oldu. Tatil için de sık sık tercih edilen bu bölge son yıllarda birçok ünlü ismin yatırım yaptığı yerlerden biri haline gelmiş durumda.

Lüks Villa İddiası Gündem Oldu

Ortaya atılan iddialara göre Lucas Torreira Bodrum’da oldukça lüks bir villa satın aldı. Üstelik bu villanın değeri de epey konuşuluyor. Rakamların yaklaşık 235 milyon TL seviyesinde olduğu öne sürülüyor.

Söz konusu evin “saray yavrusu” diye tabir edilebilecek kadar lüks detaylara sahip olduğu da konuşulanlar arasında. Bu da haberi sosyal medyada daha da dikkat çekici hale getirdi.

Prestijli Bir Lokasyonda Yeni Hayat

İddialara göre Torreira’nın aldığı villa Bodrum’un en seçkin bölgelerinden birinde yer alıyor. Bu da onu sadece tatil yapan biri olmaktan çıkarıp aynı zamanda bölgede ciddi bir yatırım sahibi haline getiriyor.

Hatta konuşulanlara göre çevresinde oldukça tanınmış ve üst düzey isimlerin bulunduğu bir lokasyonda yaşıyor olacak. Bu da futbolcunun Türkiye’deki yaşamını daha da lüks bir noktaya taşıyor.

Futbol Gelirini Yatırıma Çeviriyor

Torreira’nın bu hamlesi birçok kişi tarafından “kazancını doğru değerlendirme” adımı olarak yorumlanıyor. Futbol kariyerinden elde ettiği geliri gayrimenkule yönlendirmesi özellikle yabancı oyuncular arasında sık görülen bir durum.

Saha içinde agresif ve mücadeleci oyunu ile tanınan Torreira görünen o ki saha dışında daha sakin ama oldukça stratejik adımlar atıyor. Bodrum’daki bu yeni yatırımın uzun vadede nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.