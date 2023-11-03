Torba Yasa Bekleyişi: Meclis Kilidini Açacak Anahtar Maddeler

2023 Türkiye'sinde milyonların merakla beklediği torba yasa, Meclis gündeminde. Türkiye'de geniş kesimleri ilgilendiren ve birçok reformu içeren torba yasa tasarısı, Meclis'ten geçiş sürecinde kilidi açacak önemli maddeleri barındırıyor. Emeklilikten esnafın durumuna, taşeron işçilere kadrodan faizsiz evlilik kredisine kadar birçok konu bu yasa kapsamında değerlendiriliyor. Peki, bu yasanın içeriği neleri barındırıyor ve ne zaman yürürlüğe girecek? İşte vatandaşların sabırsızlıkla beklediği torba yasanın detayları.

Yasanın İçeriği ve Beklentiler

Yeni torba yasa tasarısı, toplumun çeşitli kesimlerini ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor. Özellikle 4D'li taşeron işçilerin kadroya alınması, erken emeklilik şartları ve 3600 ek göstergenin getirilmesi, vatandaşlar arasında en çok konuşulan ve beklenen maddeler arasında yer alıyor.

4D'li Taşerona Kadro

4D'li taşeron işçiler, yasanın çıkmasıyla birlikte kadroya geçirilme umudu içindeler. 100 bin taşeron işçinin gözü kulağı, bu yasal düzenlemenin Meclisten ne zaman geçeceğinde.

Erken Emeklilik ve 3600 Ek Gösterge

Erken emeklilik, özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olan vatandaşların en büyük beklentisi. Ayrıca, 3600 ek gösterge ile birçok kamu çalışanının maaş ve emeklilik haklarının iyileştirilmesi öngörülüyor.

2000 Sonrası Emeklilik

Yeni düzenleme, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar için de önemli değişiklikler içeriyor. Bu kişiler, yasanın çıkmasıyla birlikte belirli şartlarda daha erken emeklilik imkanına kavuşabilecekler.

Meclis Süreci ve Geçiş Tarihi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren torba yasa tasarısının Meclis süreci ve geçiş tarihi, birçok kişinin gündeminde. Tasarının içeriği henüz tam olarak kesinleşmemiş olsa da, büyük bir beklenti içindeki vatandaşlar, yasanın ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyorlar.

5 Bin TL Bayram İkramiyesi

Özellikle emeklilere verilecek olan 5 bin TL bayram ikramiyesi, Meclis'ten geçerek yasalaştı ve bu, yasa tasarısının olumlu sonuçlarından biri olarak görülüyor.

Bağkur'lular İçin Avantajlar

Bağkur sigortası kapsamındaki bireyler için de yasa avantajlı değişiklikler sunuyor. 1800 gün kazanacak Bağkur'lu sayısı önemli ölçüde azalacak ve bu, erken emeklilik için büyük bir fırsat yaratıyor.