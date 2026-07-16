Burak Hakkı ile Aslı Tandoğan'dan Kara Fatma Seti Sürprizi!

Milli Mücadele döneminin efsanevi kadın kahramanlarından birinin hayatını konu alan "Kara Fatma" sinema filminin çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Yapımın başrolünde yer alan deneyimli oyuncu Burak Hakkı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden set fotoğraflarını takipçileriyle buluşturdu. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan karelerde başarılı aktörün yanı sıra başrolü paylaştığı yetenekli oyuncu Aslı Tandoğan ve projenin yönetmen koltuğunda oturan Hakan Kurşun yer alıyor. Tarihi atmosferin kamera arkasındaki samimiyetle harmanlandığı görüntüler sinemaseverlerden ve magazin takipçilerinden büyük ilgi gördü. Kostümleriyle objektif karşısına geçen ünlü oyuncuların neşeli halleri ekibin yakaladığı güçlü enerjiyi de yansıtıyor.

Dönem Kostümleriyle Dikkat Çektiler

Sosyal ağlarda yayınlanan karelerde yapımın görsel dünyasına dair önemli ipuçları öne çıkıyor. Görsellerin ilkinde askeri üniforması ve dönem saç-makyaj tasarımıyla dikkat çeken Burak Hakkı ile yöresel kıyafetler içindeki Aslı Tandoğan'ın uyumu göze çarpıyor. Başarılı aktrisin başörtüsü ve işlemeli yeleği anlandırdığı karakterin dönemsel gerçekliğini başarıyla yansıtıyor. Bir diğer karede oyuncular yönetmen Hakan Kurşun ile birlikte set arasındaki bir dinlenme anında kahkahalarla poz veriyor. Taş duvar önündeki geleneksel çiçek desenli sedirde yan yana oturan üçlü zorlu set şartlarına rağmen neşeli çalışma ortamını koruduklarını kanıtlıyor.

Vizyon Tarihi Merak Konusu

Set alanındaki kırmızı prodüksiyon karavanının önünde çekilen bir başka özçekim ikilinin set arkadaşlığını gözler önüne seriyor. Son dönemde tarihi projelere yönelik ilginin artmasıyla birlikte "Kara Fatma" filminin ne zaman vizyona gireceği büyük merak konusu. Türk sinemasının önemli isimlerini bir araya getiren iddialı yapım hem senaryosuyla heö titizlikle hazırlanan dekor ve kostüm tasarımıyla yeni sezonda vizyona girecek iddialı yapımlar arasında.