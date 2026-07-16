Abonelik Özelliğini Aktif Hâle Getiren Yaren Alaca'dan Rekor Gelir!

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Yaren Alaca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim ve yaşam masraflarını karşılamak amacıyla dikkat çekici bir hamleye imza attı. Instagram’ın içerik üreticilerine sunduğu ücretli abonelik özelliğini aktif hale getiren ünlü fenomen dijital dünyada eşine az rastlanır bir finansal başarı yakaladı. Alaca’nın özel içeriklerini görmek isteyen takipçileri için başlattığı üyelik sistemi yayına girdiği ilk andan itibaren talep patlaması yaşadı. Genç içerik üreticisi abonelik butonunu aktif ettikten yalnızca 5 dakika sonra tam 955 bin 850 TL net gelir elde etti. Amerika'daki günlük harcamalarını ve eğitim giderlerini bu yöntemle fonlamayı hedefleyen Alaca'nın hızlı kazancı sosyal ağlarda günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

Soruşturma Tartışmalarının Ardından Gelen Başarı

Yaren Alaca'nın yurt dışındaki yaşamı geçtiğimiz aylarda Türkiye gündemini sarsan adli bir gelişmeyle yakından ilişkili. Türkiye'de yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında adının geçmesiyle birlikte genç fenomenin aniden ülkeden ayrıldığı iddiaları ortaya atılmıştı. Hakkındaki "kaçış" söylentilerinin ardından sessizliğini bozan Alaca avukatı aracılığıyla kamuoyuna resmi bir açıklama sunmuştu. Paylaşılan savunma metninde seyahat planının 4 Eylül 2025'te yasal olarak başladığı, tüm okul ödemelerinin aylar öncesinden yapıldığı ve tamamen planlı bir dil eğitimi organizasyonu olduğu belirtilmişti. Herhangi bir yurt dışı çıkış yasağının bulunmadığı bir dönemde tamamen yasal yollarla seyahat ettiğini vurgulayan Alaca adli makamlardan gelecek her türlü davete icabet edeceğini ve her vatandaş gibi ifade vermeye hazır olduğunu bildirmişti.

Los Angeles'tan Paylaşımlara Devam Ediyor

Hukuki tartışmaları bir kenara bırakarak tamamen eğitimine ve dijital kariyerine odaklanan Yaren Alaca Amerika Birleşik Devletleri’nden içerik üretmeyi sürdürüyor. Instagram platformunda 1,3 milyon takipçiye sahip olan ünlü isim son olarak Los Angeles sokaklarında çekilen fotoğraflarını paylaştı. "Yaren in Los Angeles" notuyla yayınladığı kareler hayranları tarafından kısa sürede yoğun bir beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.