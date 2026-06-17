Tolgahan Sayışman'dan Dev Proje! Yeni Bir Karadeniz Dizisi İçin İmzada!

Go Türkiye mini dizilerine Karadeniz bölgesi ekleniyor. Ketche'nin yöneteceği, Emre Kavuk'un yazacağı Kalbimin Rotası Karadeniz'i Tolgahan Sayışman'ın şirketi Han Medya çekecek.

Tolgahan Sayışman'dan Dev Proje! Yeni Bir Karadeniz Dizisi İçin İmzada!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-06-2026 10:25

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın dünyaca ünlü dizi yıldızlarımızla çektiği Go Türkiye mini dizilerine son olarak Karadeniz bölgesi ekleniyor. Kulislerden gelen bilgilere göre Karadeniz bölgesi dizisi için ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın patronu olduğu Han Medya imza aşamasında…

Şampiyonlar Ligi Gibi Kamera Arkası

Kalbimin Rotası Karadeniz adını taşıyacak olan mini dizinin sadece oyuncu kadrosu değil kamera arkasındaki beyin takımı da adeta bir yıldızlar karmasından oluşuyor. Projenin yönetmen koltuğuna Türk sinema ve dizi sektörünün en popüler isimlerinden biri oturacak.

Ketche'nin (Hakan Kırvavaç) yöneteceği diziyi Altın Portakallı yönetmen ve senarist Emre Kavuk yazıyor. Kalbimin Rotası Karadeniz adlı dizinin oyuncu görüşmeleri sürüyor. Bakalım dizide hangi ünlü dizi yıldızlarımız kamera karşısına geçecek?

Dünyayı Karadeniz'e Hayran Bırakacak Proje

Uluslararası platformlarda yayınlanarak Türkiye'nin kültürel ve doğal güzelliklerini yabancı turistlere anlatmayı hedefleyen mini dizide Karadeniz'in yaylaları, hırçın dalgaları, tarihi dokusu ve eşsiz mutfağı sinematik bir aşk ya da keşif hikayesi eşliğinde dünyaya servis edilecek. Cast çalışmaları gizlilikle yürütülen dizide yurt dışında geniş hayran kitlelerine sahip hangi starların rol alacağı ise şimdiden büyük merak konusu.

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