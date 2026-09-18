Tolgahan Sayışman Ekranlara Dönüyor! Ölüm Bizi Ayırana Dek Geliyor

Tolgahan Sayışman ARC Film imzalı 10 bölümlük Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisiyle TOD platformunda setlere dönüyor.

Tolgahan Sayışman Ekranlara Dönüyor! Ölüm Bizi Ayırana Dek Geliyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 09:12

Ekranların sevilen ve başarılı jönlerinden Tolgahan Sayışman uzun bir aranın ardından heyecan verici yeni projesiyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu'nun üstlendiği ARC Film imzalı yeni dijital dizi Ölüm Bizi Ayırana Dek iddialı senaryosu ve güçlü kadrosuyla şimdiden merak uyandırdı. Kaliteli içerikleriyle öne çıkan dijital platform TOD'da yayınlanacak olan proje toplam 10 bölümden oluşacak.

Serdar Gözelekli Yönetiyor Aslı Zengin Ve Banu Zeytin Tak Yazıyor

Karakter tasarımları ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yönetmen koltuğunda imza attığı başarılı projelerle tanınan usta isim Serdar Gözelekli oturacak.

Dizinin güçlü hikayesini ve senaryosunu ise televizyon dünyasının tecrübeli senaristleri Aslı Zengin ile Banu Zeytin Tak kaleme alıyor. Cast çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülen projede Tolgahan Sayışman'a eşlik edecek kadın başrol oyuncusu ise şimdiden merak konusu oldu.

İnşaat Mühendisi Uygar Soykan'ın Değişen Hayatı

Dizide Uygar Soykan adlı başarılı bir inşaat mühendisine hayat verecek olan Tolgahan Sayışman izleyicileri ters köşe bir hikayenin içine çekecek.

Evli ve çocuklu bir adam olan Uygar'ın kurduğu düzenli ve sakin hayatı çıktığı bir iş gezisinde tanıştığı Deniz karakteriyle birlikte tamamen sarsılacak ve bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Çekimleri Ekim ayında İstanbul'da başlayacak olan Ölüm Bizi Ayırana Dek yeni sezonda dijital izleyicinin favorileri arasına girmeye aday.

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