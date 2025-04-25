Tolgahan Sayışman, Babasının Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı: "İyileşme Sürecine Girdik"

Tolgahan Sayışman, babası Haluk Sayışman'ın Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü duyurdu. Ünlü oyuncu, babasının hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu ile ilgili önemli gelişmeleri takipçileriyle paylaştı.

Zorlu Sürecin Ardından İyi Haber

Tolgahan Sayışman, babasının sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, Haluk Sayışman'ın geçirdiği kalp spazmı ve sonrasında gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Sayışman, iyi haberi takipçileriyle paylaşarak, "Şükürler olsun ki artık iyileşme sürecine girmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Ünlü oyuncu, açıklamasında babasının tedavisini üstlenen Beykoz Devlet Hastanesi doktorlarına ve Kalp Doktoru Sena Sert Şekerci başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına içten teşekkürlerini sundu. Sayışman, babasının sağlık sürecinin titizlikle yönetildiğini ve bu hassas dönemde doktorların büyük bir rol oynadığını vurguladı.

Sosyal Medyada Destek Mesajları

Tolgahan Sayışman'ın paylaşımına sosyal medya üzerinden çok sayıda destek mesajı gelirken, takipçileri de ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Fotoğrafın altına yazılan yorumlar, Haluk Sayışman’a sağlıklı günler dileğiyle dolup taştı.