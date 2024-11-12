Tolga Sarıtaş’tan samimi açıklamalar: “Baba olmayı istiyorum”

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, Bebek’te yürüyüş yaparken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 33 yaşındaki ünlü oyuncu, evlilik ve babalıkla ilgili sorulara samimi cevaplar verirken, modacı eşi Zeynep Mayruk ile mutlu bir evlilik sürdürdüğünü ifade etti.

“Her şey yolunda, dizi ve set devam ediyor,” diyen Sarıtaş, evlilik hakkındaki sorulara “Evlilik güzel gidiyor,” cevabını verdi. Gazetecilerin “Baba olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise içtenlikle, “Tabii ki istiyorum ama bu işler nasip kısmet işi,” diyerek baba olma hayalini paylaştı.

‘Öyle Bir Geçer Zaman ki’, ‘Güneşin Kızları’, ‘Kayıp Şehir’ ve son olarak ‘Teşkilat’ gibi başarılı projelerde rol alan Sarıtaş, oyunculuk kariyerindeki yükselişini sürdürürken, özel hayatında da mutluluğu bulmuş görünüyor.