Tolga Sarıtaş'lı 'Teşkilat'tan nefes kesen fragman yayınladı!

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ beşinci sezonu için geri sayımda. Yeni sezonda ‘Altay’dan Tuna’ya’ diyen Teşkilat yepyeni hikayesi ve karakterlerini izleyicilerin beğenisine sunacak.

Tolga Sarıtaş'lı 'Teşkilat'tan nefes kesen fragman yayınladı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 09-09-2024 13:25

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, yönetmenliğini Burak Arlıel’in yaptığı, milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ beşinci sezonu için geri sayımda. Yeni sezonda ‘Altay’dan Tuna’ya’ diyen Teşkilat yepyeni hikayesi ve karakterlerini izleyicilerin beğenisine sunacak. 
 

Tolga Sarıtaş ‘Yüzbaşı Altay’’la Teşkilat’a Yeni Bir Soluk Getiriyor!

Tolga Sarıtaş’ın ‘Yüzbaşı Altay’ karakteri ile dahil olduğu dizinin yeni sezonundan nefes kesen bir tanıtım yayınlandı. Kod Adı Kurtbey olarak bilinen Altay’ın düşmanla giriştiği çetin bir mücadeleden hazırlanan tanıtım yeni sezona dair ipuçları verdi. Teşkilat, beşinci sezonunda gerilim dozunu artıracak ve farklı gerçekleri gün yüzüne çıkartacak. 

‘Teşkilat Altay’dan Tuna’ya’ beşinci sezonuyla yakında TRT 1’de izleyicisi ile buluşacak.
 

Teşkilat 112.Bölüm Tanıtım:



 

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