Tolga Sarıtaş'lı “Teşkilat” dizisine 2 sürpriz isim daha katıldı!

TRT 1'in sevilen dizisi “Teşkilat”ın 5. sezon çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Tolga Sarıtaş'lı “Teşkilat” dizisine 2 sürpriz isim daha katıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 11-09-2024 15:28

Tims&B imzası taşıyan fenomen dizi, yeni sezonda da pazar akşamları izleyiciyi ekran başına toplayacak. Bu sezon, diziye katılan sürpriz isimler ve değişen hikaye dinamikleriyle bambaşka bir dünya yaratılacak.

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, “Altay” rolüyle kadroya katıldı ve yeni sezonda aksiyonun dozunu arttıracak.

Ayrıca, heyecanla beklenen diziye Tuvana Türkay ve Ushan Çakır gibi güçlü isimler de dahil oldu. Türkay, dizide “Kate” adında acımasız bir Amerikan ajanını canlandıracak. Kate’in sadık yardımcısı ve sağ kolu “Makinist” karakteriyle ise Ushan Çakır ekranlarda olacak.

Yeni sezonda gizem ve aksiyon dolu sahnelerle seyircinin dikkatini çekmeye hazırlanan “Teşkilat”, güçlü kadrosuyla yine reytingleri sallamaya aday!

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