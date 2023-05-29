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Tolga Sarıtaş: Yazın Çeşme’deyiz

Tolga Sarıtaş ve sevgilisi Zeynep Mayruk, önceki gün Kuruçeşme’de görüntülendi.

Tolga Sarıtaş: Yazın Çeşme’deyiz
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2023 10:07

Başarılı oyuncu Tolga Sarıtaş, sevgilisi Zeynep Mayruk ile birlikte Kuruçeşme'de bir mekânda görüntülendi. Çift, ilişkilerinin çok güzel gittiğini belirtirken, özel hayatları hakkında fazla konuşmak istemediklerini ifade etti. Ancak her şeyin yolunda olduğunu vurguladılar. Yaz planları sorulduğunda ise Sarıtaş, sevgilisiyle birlikte Çeşme'de tatil yapacaklarını dile getirdi.

Son zamanlarda ekranlarda görünmeyen Tolga Sarıtaş, şu sıralar gelen teklifleri değerlendiriyor. Henüz karar vermediğini belirten Sarıtaş, yeni sezona daha zaman olduğunu ve duruma göre karar vereceğini açıkladı. Oyuncunun hayranları ise merakla Sarıtaş'ın gelecekteki projelerini bekliyor.

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