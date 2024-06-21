Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihleri belli oldu

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın, 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmişti. Hayranlarını sevindiren bu haberin ardından çiftin düğün detayları da nihayet belli oldu.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihleri belli oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2024 11:55

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde yaptığı evlilik teklifiyle hayranlarını sevindirmişti. Bu güzel haberin ardından çiftin düğün detayları da nihayet belli oldu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 27 Haziran Perşembe akşamı Alaçatı’da dünya evine girecek. Hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ederken, düğüne sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismin katılması bekleniyor.

Özellikle Sarıtaş’ın rol aldığı projelerden tanıdığımız birçok oyuncu arkadaşı, mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmayacak. Düğünde, çiftin yakın dostları ve aileleriyle birlikte, ekranların sevilen isimlerinin de yer alması, gecenin unutulmaz anlara sahne olacağını gösteriyor.

Hayranları, Sarıtaş ve Mayruk çiftine ömür boyu mutluluklar dilerken, düğün hazırlıklarıyla ilgili daha fazla detayın paylaşılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Benzer Haberler
Emekliye Temmuz'da çifte müjde geliyor! Maaş alanlar için yüzde 100 onaylı nakit olacak! Emekli önümüzdeki ay bayram edecek! Emekliye Temmuz'da çifte müjde geliyor! Maaş alanlar için yüzde 100 onaylı nakit olacak! Emekli önümüzdeki ay bayram edecek!
Ödemeler anında hesaplara geri yatacak! 5-50 bin TL arasında IBAN numarasına yatacak! Devlet destekli olacak Ödemeler anında hesaplara geri yatacak! 5-50 bin TL arasında IBAN numarasına yatacak! Devlet destekli olacak
Ziraat Bankası önemli uyarı verdi! Listede adı ve soyadı olanlar için 15000 TL ödeme hazırlandı!  Ziraat Bankası önemli uyarı verdi! Listede adı ve soyadı olanlar için 15000 TL ödeme hazırlandı! 
Yağmur Tanrısevsin: ‘Sorumluluk hissediyorum’ Yağmur Tanrısevsin: ‘Sorumluluk hissediyorum’
Emeklilere Büyük Müjde: Bankalardan Nakit Promosyon Yağmuru! Emeklilere Büyük Müjde: Bankalardan Nakit Promosyon Yağmuru!
Emeklilere Maaş Müjdesi: Ödemeler 24-28 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak! Emeklilere Maaş Müjdesi: Ödemeler 24-28 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak!
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  • 15-06-2024 10:22

Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu
  • 15-06-2024 10:31

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
  • 19-06-2024 10:28

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
  • 20-06-2024 14:29

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede