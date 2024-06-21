Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un düğün tarihleri belli oldu

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a Sevgililer Günü'nde yaptığı evlilik teklifiyle hayranlarını sevindirmişti. Bu güzel haberin ardından çiftin düğün detayları da nihayet belli oldu.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 27 Haziran Perşembe akşamı Alaçatı’da dünya evine girecek. Hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ederken, düğüne sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismin katılması bekleniyor.

Özellikle Sarıtaş’ın rol aldığı projelerden tanıdığımız birçok oyuncu arkadaşı, mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmayacak. Düğünde, çiftin yakın dostları ve aileleriyle birlikte, ekranların sevilen isimlerinin de yer alması, gecenin unutulmaz anlara sahne olacağını gösteriyor.

Hayranları, Sarıtaş ve Mayruk çiftine ömür boyu mutluluklar dilerken, düğün hazırlıklarıyla ilgili daha fazla detayın paylaşılmasını sabırsızlıkla bekliyor.