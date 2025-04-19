Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan güzel haber: Bebek geliyor!

Tolga Sarıtaş baba oluyor! Teşkilat dizisinin yıldızı ve Zeynep Mayruk, ilk bebeklerini bekliyor. Detaylar haberimizde.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan güzel haber: Bebek geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-04-2025 16:00

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Altay karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş, baba olacağı haberiyle hayranlarını sevince boğdu. Ünlü oyuncu, geçen yaz Çeşme’de nikah masasına oturduğu modacı Zeynep Mayruk ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

"Bu İşler Nasip Kısmet" Demişti

Haziran 2024’te Alaçatı’da gerçekleşen sade ama romantik bir törenle dünyaevine giren Tolga Sarıtaş, evlilik hayatıyla ilgili verdiği ilk röportajda “Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet” sözleriyle aile kurma hayalini dile getirmişti. Kısa süre sonra bu dileği gerçek oldu.

Hamilelik Sinyali Ocak Ayında Geldi

Zeynep Mayruk’un ocak ayında bir oyuncak bebek markası için hazırladığı koleksiyon çekimlerinde bol kıyafetler tercih etmesi, gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada “Hamile mi?” soruları dolaşırken, çiftin yakın çevresi müjdeli haberi doğruladı. Sarıtaş ve Mayruk çifti, şu sıralar büyük bir heyecanla bebeklerini bekliyor.

Setten Eve, Eşine Destek Oluyor

“Teşkilat” dizisindeki aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Tolga Sarıtaş, yoğun çalışma temposuna rağmen eşine destek olmayı ihmal etmiyor. Çifte yakın kaynaklar, Sarıtaş’ın hamilelik sürecinde Zeynep Mayruk’un yanında olduğunu ve baba olmaya hazırlık yaptığı öğrenildi.

Benzer Haberler
Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer Geceye Damga Vurdu! Siyah Mini Elbisesi Olay Oldu Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer Geceye Damga Vurdu! Siyah Mini Elbisesi Olay Oldu
Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada Ekin Koç ve Ayça Ayşin Turan Vicdansız dizisinde yeniden bir arada
Sibel Can’a gelen koli dehşeti: Bıçak, gecelik ve bir not! Sibel Can’a gelen koli dehşeti: Bıçak, gecelik ve bir not!
Boşanma iddialarını güçlendiren hareket! Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan yok! Boşanma iddialarını güçlendiren hareket! Pelin Akil’in doğum gününde Anıl Altan yok!
Özcan Deniz’in olay yorumu: Özcan Deniz’in olay yorumu: "Başaramadılar!"
Aşk yeniden mi alevlendi? Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay cephesinde şaşırtan gelişme Aşk yeniden mi alevlendi? Tuba Büyüküstün ve İbrahim Kutluay cephesinde şaşırtan gelişme
ÇOK OKUNANLAR
Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!
  • 14-04-2025 14:03

Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”
  • 14-04-2025 10:08

Derin Talu’dan Survivor İtirafı: “Az Kalsın Katılıyordum!”

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı:
  • 16-04-2025 21:02

Perran Kutman'ın Gökçe Bahadır İtirafı Duygulandırdı: "Gözyaşlarımı Tutamadım"

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!
  • 15-04-2025 17:27

Şok karar! Eşref Rüya veda ediyor!

Sibel Can’ın İtirafı: İlk Paramla 5 Katlı Apartman Aldım
  • 14-04-2025 16:30

Sibel Can’ın İtirafı: İlk Paramla 5 Katlı Apartman Aldım