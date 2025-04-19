Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan güzel haber: Bebek geliyor!

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Altay karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Tolga Sarıtaş, baba olacağı haberiyle hayranlarını sevince boğdu. Ünlü oyuncu, geçen yaz Çeşme’de nikah masasına oturduğu modacı Zeynep Mayruk ile birlikte ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

"Bu İşler Nasip Kısmet" Demişti

Haziran 2024’te Alaçatı’da gerçekleşen sade ama romantik bir törenle dünyaevine giren Tolga Sarıtaş, evlilik hayatıyla ilgili verdiği ilk röportajda “Evlilik güzel gidiyor. Baba olmayı tabii ki istiyorum. Ama bu işler nasip kısmet” sözleriyle aile kurma hayalini dile getirmişti. Kısa süre sonra bu dileği gerçek oldu.

Hamilelik Sinyali Ocak Ayında Geldi

Zeynep Mayruk’un ocak ayında bir oyuncak bebek markası için hazırladığı koleksiyon çekimlerinde bol kıyafetler tercih etmesi, gözlerden kaçmadı. Sosyal medyada “Hamile mi?” soruları dolaşırken, çiftin yakın çevresi müjdeli haberi doğruladı. Sarıtaş ve Mayruk çifti, şu sıralar büyük bir heyecanla bebeklerini bekliyor.

Setten Eve, Eşine Destek Oluyor

“Teşkilat” dizisindeki aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Tolga Sarıtaş, yoğun çalışma temposuna rağmen eşine destek olmayı ihmal etmiyor. Çifte yakın kaynaklar, Sarıtaş’ın hamilelik sürecinde Zeynep Mayruk’un yanında olduğunu ve baba olmaya hazırlık yaptığı öğrenildi.