Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Birinci Yıl Kutlaması: “Bir Ömür…”

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk birinci evlilik yıl dönümlerini Amerika tatilinden paylaştıkları romantik mesajlarla kutladı.

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk’tan Birinci Yıl Kutlaması: “Bir Ömür…”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-06-2025 18:44

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile başarılı moda tasarımcısı Zeynep Mayruk, mutlu evliliklerinde ilk yılı geride bıraktı. 27 Haziran 2024’te hayatlarını birleştiren çift, birinci evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada paylaştıkları romantik mesajlarla kutladı.

Amerika’da tatilde, kalplerde kutlamada

İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, şu sıralar Amerika’da tatilde. Sarıtaş, Instagram hesabında eşi Zeynep Mayruk’un bir karesini paylaşarak, altına sade ama anlamlı bir not düştü: “27 Haziran, nicelerine…” Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

“Bir ömür” notu duygulandırdı

Zeynep Mayruk da bu özel günü unutmadı. Sarıtaş’ın bir fotoğrafını yayımlayan ünlü tasarımcı, sadece iki kelimeyle duygularını ifade etti: “Bir ömür…” Bu içten paylaşım, çiftin aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hem yıl dönümü hem bebek heyecanı

Hem evliliklerinin ilk yılına ulaşan hem de yakında anne-baba olacak olan çift, adeta çifte mutluluk yaşıyor. Uzun yıllardır süren birlikteliklerini geçtiğimiz yıl nikâhla taçlandıran ikili, şimdi ise ailelerine yeni bir üye katılacak olmanın sevincini taşıyor.

Çiftin sosyal medya paylaşımları, takipçileri tarafından “Aşkın en sade ve gerçek hali” yorumlarıyla karşılandı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, sade kutlamaları ve güçlü bağlarıyla örnek çiftler arasında gösteriliyor.

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