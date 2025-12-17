Tolga Sarıtaş ve Ali Bebek'ten İlk Poz! Zeynep Mayruk Paylaştı, Beğeni Yağdı.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşıyor. Haziran ayında dünyaevine giren ve Eylül ayında oğulları Ali'yi kucaklarına alan çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla hayranlarını mest etti.

Çeşme'deki Görkemli Düğünden Bebek Müjdesine

Uzun süreli birlikteliklerini 28 Haziran 2024 tarihinde Çeşme’de düzenlenen şık bir düğünle resmiyete döken çift, evliliklerinden kısa bir süre sonra bebek beklediklerini müjdelemişti. Bir davet çıkışında bebeklerinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklayan ikili, hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Ali Bebek 22 Eylül'de Dünyaya Geldi

Sarıtaş ve Mayruk çifti, beklenen buluşmaya 22 Eylül tarihinde kavuştu. İlk çocukları Ali'yi sağlıkla kucaklarına alan çift, o günden bu yana babalık ve annelik duygusunu doyasıya yaşıyor.

Çiçeği Burnunda Anneden Duygusal Paylaşım

Sosyal medyayı aktif kullanan Zeynep Mayruk, minik oğlu Ali'nin babası Tolga Sarıtaş'ın kucağında olduğu yeni bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Bu sevimli kare, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve "Maşallah" yorumları aldı.