Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da evlendi!

Beş yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve moda tasarımcısı Zeynep Mayruk, Çeşme Alaçatı'da düzenlenen muhteşem bir törenle evlendi. Çiftin bu mutlu gününde aileleri ve yakın arkadaşları yanlarındaydı.

Düğüne katılan isimler arasında ünlü oyuncular Engin Akyürek, Sarp Akkaya ve eşi Sinem Akkaya, Özgür Çevik ve eşi Hatice Kartoğlu, Alina Boz ve sevgilisi Umut Evirgen, Melis Birkan ve Aras Aydın, Hatice Şendil ve eşi Burak Sağyaşar, yapımcılar Banu Savcı ve Timur Savcı, İnci Gündoğdu ve Ali Gündoğdu, yönetmen Yağız Alp Akaydın ve Hanzade Durmuş gibi isimler vardı.

Tolga Sarıtaş'ın şahitliğini Ömer Durak, Genco Ozak ve Sedat Demirtopuz üstlenirken, Zeynep Mayruk'un şahitliğini Selin Sarper, Begüm Ertuğrul ve Berçin Mayruk yaptı. Çift, sevdiklerinin şahitliğinde mutluluklarını paylaşarak hayatlarını birleştirdi.

Düğün töreni, Çeşme Alaçatı'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi ve konuklar unutulmaz anlar yaşadı. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak takipçileriyle bu mutlu günlerini paylaştılar.