Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk ayrıldı mı?

Tolga Sarıtaş geçtiğimiz gecce Etiler’de bir mekana girerken görüntülendi. Kapıda basın mensuplarını gören Sarıtaş, aynı arabada geldiği iki erkek ve bir kız arkadaşını görüntüleri alınmasın diye hızlıca mekana götürüp, basın mensuplarının yanına döndü.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, “Dizimiz final yapacak. Hikayenin sonuna geldik. Şimdi artık dinlenme zamanı. Biraz dinlendikten sonra da yeni projeler için görüşmelere başlayacağım” diye konuştu.





TAKSİYİ KAPIYA YANAŞTIRDILAR!

Röportajın devamında Sarıtaş’ın erkek arkadaşları, yanlarındaki kız arkadaşı mekana götürüp, ardından ünlü ismi de röportajın ortasında alıp mekanın içine çektiler. Orada yaklaşık 20 dakika kalan Sarıtaş ve arkadaşları, çağırdıkları taksiyi mekanın kapısına yanaştırdı.

Gizemli kadın hızlıca taksiye binerken, başarılı oyuncu ve erkek arkadaşları da aynı taksiye bindi. Sarıtaş, muhabirlerin; “Yanınızdaki hanımefendiyi soralım. Neden bir anda taksiye bindiniz?” sorularına ise cevap vermedi.

Bu görüntüler, akıllara 'Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk ayrılık kararı mı aldılar?' sorusunu getirdi.