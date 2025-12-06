Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Oyuncu Tolga Sarıtaş, modacı eşi Zeynep Mayruk ile evliliğinden doğan oğlu Ali'yi kucağında taşıdığı bir fotoğrafı paylaşarak babalık sevincini ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-12-2025 17:15

Oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı eşi Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024’te dünyaevine girmişti. Kısa süre sonra da ilk çocukları Ali’yi beklediklerinin müjdesini veren çift, geçtiğimiz günlerde oğullarını kucaklarına almanın büyük mutluluğunu yaşadı.

Ali Bebek Kucağında

Baba olmanın sevincini ilk kez yaşayan Tolga Sarıtaş, bu mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, oğlu Ali'yi kucağında taşıdığı bir fotoğrafı paylaşarak hayranlarından binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Sarıtaş'ın bu paylaşımı, babalık rolünü ne kadar sevdiğini gösteren samimi bir kare oldu.

