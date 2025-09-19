Tolga Sarıtaş Baba Oldu

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Geçen yıl tasarımcı Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş, oğluna Ali adını verdi. Çift, böylece evliliklerini taçlandırdı.

Çiftin Mutlu Yolculuğu

‘Güneşin Kızları’, ‘Kötü Çocuk’, ‘Söz’ ve ‘Baba’ gibi unutulmaz projelerde rol alan Tolga Sarıtaş, 2024’te Alaçatı’da görkemli bir düğünle Zeynep Mayruk ile hayatını birleştirmişti. Çift, geçtiğimiz nisan ayında bebek müjdesi vererek erkek çocuk beklediklerini açıklamıştı. Bugün ise anne-baba olmanın heyecanını yaşadılar.

Oğlunun Adını Daha Önce Açıklamıştı

Yaz başında eşiyle birlikte New York’a giden Tolga Sarıtaş, o dönemde oğluna Ali adını vereceğini duyurmuştu. Sözünü tutan oyuncu, bu özel anı sevenleriyle paylaştı. Hem ailesi hem de hayranları için unutulmaz bir mutluluk yaşandı.

Eşiyle İlgili Samimi Sözleri

Tolga Sarıtaş, daha önce katıldığı bir programda eşi Zeynep Mayruk hakkında duygusal açıklamalarda bulunmuştu. Sunucunun “Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?” sorusuna Sarıtaş şu yanıtı vermişti:

“Gülüşümle ilgili iltifat alıyorum genelde. Ama çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla, katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip ‘Ne güzel gülüyorsun’ diyor. Orada eriyorum yani.”

Aile Mutluluğu

Baba olmanın heyecanını yaşayan Tolga Sarıtaş, özel hayatında olduğu kadar kariyerinde de başarıyla adından söz ettiriyor. Hayranları, ünlü oyuncunun hem baba oluşunu hem de aile yaşantısındaki mutluluğunu sosyal medyada kutladı.