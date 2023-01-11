Tolga Sarıtaş: Ayrılık yok, mutluyuz

Geçtiğimiz günlerde aynı arabada geldiği iki erkek ve bir kız arkadaşıyla görüntülenen Tolga Sarıtaş, kafalaları karıştırmıştı.



Sarıtaş, muhabirlerin; “Yanınızdaki hanımefendi kim?" sorusuna yanıt vermemişti. Modacı Zeynep Mayruk ile ayrıldıkları iddia edilen Tolga Sarıtaş, önceki gün sevgilisiyle birlikte görüntülendi.



Ayrılık iddialarını yalanlayan oyuncu, "Öyle bir şey yok. Her şey yolunda, mutluyuz” diye konuştu.



"HİKAYEMİZİN SONUNA GELMİŞTİK"

Biten dizisiyle alakalı konuşan Tolga Sarıtaş, "Hikayemizin sonuna gelmiştik, 30 bölümlük güzel bir iş çıkardık” dedi. Gelen teklifleri değerlendirmeye başladığını söyleyen oyuncu, "Dinleniyorum, yorulmuştuk. İçime sinem bir şey olduğunda kabul edeceğim” şeklinde konuştu. Sevgilisiyle aynı araca binen oyuncu, Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.



