Tolga Sarıtaş açıkladı: Evleniyorlar!

Tolga Sarıtaş, birkaç gün önce Nişantaşı'nda görüldü. Ünlü oyuncu, dört yıldır birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk ile evlenme kararı aldıklarını ilk defa duyurdu.

Tolga Sarıtaş açıkladı: Evleniyorlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-02-2024 11:40

Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, dört yıldır aşk yaşadığı modacı Zeynep Mayruk ile birlikte samimi pozlar verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıtaş, çiftin yakın bir arkadaşlarının yeni doğan bebeklerini ziyaret etmek üzere Nişantaşı'nda olduklarını açıkladı.

Oyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yakın bir arkadaşımızın bebekleri dünyaya geldi, çiçek alıp ziyaretlerine gideceğiz" dedi. Tolga Sarıtaş, bu özel anı paylaşırken gülümsemesiyle dikkat çekerken, çiftin ne kadar mutlu ve uyumlu olduğu gözlerden kaçmadı.

Yeni projeler konusunda da konuşan Sarıtaş, "O konuda acelem yok, yüreğimin ve heyecanımın güzel hissettiği doğru projeyi bekliyorum. Bu sezon ekranlarda yokum gibi duruyor ama önümüzdeki yıl için görüşmelerim devam ediyor, hayırlısı diyelim" şeklinde konuştu.

Özellikle evlilikle ilgili sorulara açıklık getiren 32 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum, çok güzel bir birlikteliğimiz var. Şöyle söyleyeyim size; evlilikle ilgili çalışmalarımız var. Yakın zamanda sizler de duyacaksınız" cevabını verdi. Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk'un mutlu birlikteliği, hayranlarını heyecanlandırırken, çiftin evlilik kararı bekleyenleri merakla bekletiyor.

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