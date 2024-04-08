Tolga Güleç'ten yıllar sonra gelen 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' itirafı

Tolga Güleç, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" ve "Poyraz Karayel" gibi dizilerle tanınan ve geniş bir hayran kitlesi edinen bir oyuncu olarak biliniyor. Güleç, MAG Nisan sayısına konuk oldu ve yeni projelerinden bahsetti.

Proje seçimlerine önem verdiğini ve titizlikle seçtiğini belirten başarılı oyuncu, yeni projeleri hakkında müjde verdi. Reklam filmlerinin yanı sıra dijital platformlarda yayımlanacak "Yedinin Kraliçesi" ve "Dünyayı Değiştiren Ayten" adlı dizilerde rol alacak. Ayrıca, "Güneşi Beklerken Simitçi" ve "Filme Gel" gibi projelerinin vizyona girdiğini ve dijital kanallarda da gösterileceğini söyledi. Güleç, tiyatro oyunu "Sır"ın üçüncü sezonunda da rol aldığını ve dizi ve sinema projeleri üzerinde görüşmelerinin devam ettiğini belirtti.

Özellikle "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi hakkında konuşan Güleç, bu projenin kendisi için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdi. İlk sezonunda zorlandığını ancak zamanla karakterini bulduğunu ve geliştirdiğini ifade etti. Güleç, dizinin ekibine ve yönetmenine teşekkür ederek, bu deneyimin kendisi için bir okul olduğunu ve oyunculuk kariyerine katkı sağladığını belirtti.