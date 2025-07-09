Tolga Güleç ve Öykü Cengiz Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı

Başarılı oyuncu Tolga Güleç, sunuculuğunu yaptığı “Fotoğrafın Öyküsü” programıyla tanınan Öykü Cengiz ile nişanlandı. Çift, 4 Temmuz’da Bodrum’da gerçekleşen sade ama anlamlı bir törenle evlilik yolunda ilk adımı attı. Aile arasında yapılan nişan, duygusal ve samimi anlara sahne oldu.

Nişan Sonrası Bodrum Tatili

Tolga Güleç ve Öykü Cengiz, nişan töreninden sonra Bodrum’da tatillerine devam ediyor. Gözlerden uzak ama romantik bir atmosferde gerçekleşen bu yeni başlangıç, çiftin mutluluğunu perçinledi. Aşklarını uzun süredir gözlerden uzak yaşayan ikili, sade törenleriyle beğeni topladı.

Düğünde Beraber Görüntülenmişlerdi

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol’un düğününde birlikte görüntülenmişti. O gece verdikleri samimi pozlar ve mutlulukları dikkat çekmişti. O anların ardından gelen nişan haberi, hayranlarını sevindirdi.

Düğün Hazırlıkları Başlayacak

Aşklarını resmiyete döken Tolga Güleç ve Öykü Cengiz, nişan sonrası evlilik hazırlıklarına başlamaya hazırlanıyor. Şimdiden “Düğün ne zaman?” soruları sosyal medyada dolaşmaya başladı bile. İkili, ilişkilerini olgunlukla ve zarafetle yürütüyor.