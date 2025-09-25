Tolga Akış ve Gizem Kaya Evlendi

Tolga Akış, fenomen sevgilisi Gizem Kaya ile evlendi. Çiftin nikâh paylaşımları sosyal medyada gündem oldu, tebrik mesajları yağdı.

Tolga Akış ve Gizem Kaya Evlendi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-09-2025 16:47

Şarkıcı Zeynep Bastık ile 2021 yılında evlenip bir yıl sonra ayrılan Tolga Akış, yeni aşkı Gizem Kaya ile nikâh masasına oturdu. Fenomen çiftin mutluluğu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“Aşk Hikayemize Gizlice Bir Bakış”

Fenomen Gizem Kaya, Instagram hesabından paylaştığı nikâh karelerine “Aşk hikayemize gizlice bir bakış” notunu düştü. Kısa sürede yayılan paylaşım takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Çifte binlerce tebrik mesajı yağdı.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Tolga Akış’ın yeni evliliği, magazin gündeminde kısa sürede üst sıralara yükseldi. Çiftin sade ve samimi nikâh töreni hayranlarının beğenisini topladı. Kaya’nın paylaşımlarına “Çok yakıştınız”, “Mutluluklar dileriz” ve “Harika bir çift olmuşsunuz” gibi yorumlar yapıldı.

