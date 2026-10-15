Tiyatro Sezonuna Kahkaha Bombası: Boeing Boeing Oyuncuları Okuma Provasında!

Ceyhun Fersoy, Hande Subaşı ve Merve Çağıran'lı Boeing Boeing tiyatro oyununun okuma provası yapıldı! Tiyatro klasiği kahkahaya boğmaya geliyor.

Tiyatro Sezonuna Kahkaha Bombası: Boeing Boeing Oyuncuları Okuma Provasında!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-10-2026 16:09

Dünyaca ünlü Fransız yazar Marc Camoletti'nin kaleme aldığı tiyatro tarihinin en çok sahnelenen ve en sevilen klasik vodvillerinden biri olan Boeing Boeing yeniden tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. ODD Entertainment yapımcılığında ve Onurcan Taş'ın önderliğinde sahneye taşınan efsanevi oyunun ekibi ilk okuma provasını gerçekleştirerek heyecan dolu çalışma sürecini başlattı. Ekranların ve sahnelerin sevilen yıldızlarını aynı sahnede buluşturan yapım zengin kadrosu ve tempolu mizahıyla şimdiden tiyatro sezonunun en iddialı komedileri arasında gösteriliyor.

Yıldızlar Geçidi Kadro ve Usta Yönetmen Dokunuşu

Sezona damga vurması beklenen Boeing Boeing oyununun başrollerini Burak Topaloğlu, Ceyhun Fersoy, Hande Subaşı, Merve Çağıran, Özlem Tokaslan ve Selen Soyder paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda usta isim Metin Arslan'ın oturduğu bu hareketli komedide oyuncular ilk okuma provasındaki enerjileri ve uyumlarıyla kahkaha dolu bir sezonun sinyallerini verdi.

3 Farklı Hostes Nişanlı ve Aksayan Uçuş Tarifeleri!

Tiyatro tarihinin en kıvrak olay örgülerinden birine sahip olan oyun Paris'te yaşayan Bernard'ın sıra dışı ve hareketli hayatını konu alıyor. Birbirinden tamamen habersiz olan üç farklı hava yolu şirketinden hostesle nişanlı olan Bernard hayatını adeta matematiksel bir uçuş takvimine göre kusursuzca sürdürür. Ancak gelişen teknoloji yeni jet uçakları ve hava yolu şirketlerinin uçuş tarifelerini bir anda değiştirmesiyle Bernard'ın bu tıkır tıkır işleyen düzeni büyük bir kaosa dönüşür.

Aynı eve aynı günlerde inmek zorunda kalan nişanlılar üst üste gelen yanlış anlaşılmalar ve giderek kontrolden çıkan komik durumlar seyircileri dur durak bilmeyen iki saatlik bir kahkaha tufanına davet ediyor.

 

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