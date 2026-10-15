"Mecbursun" Nasıl Doğdu? Sezen Aksu ve Sertab Erener'in Unutulmaz Telesekreter Anısı

Türk pop müziğinin zamansız efsanelerine imza atan Minik Serçe Sezen Aksu'nun üretim sürecine dair anlatılan hikayeler müzikseverlerin hafızasında daima özel bir yer tutar. İşte o hikayelerden biri de Türk müziğinin en güçlü seslerinden Sertab Erener'in 1994 çıkışlı ikonik Lal albümünde yer alan söz ve bestesi Sezen Aksu'ya ait hit şarkı Mecbursun'a dayanıyor. Bir motosiklet yolculuğu, yol üstü bir kafeterya ve bir ev telefonunun telesekreteri... Stüdyo duvarlarını aşıp rüzgarlı bir yola uzanan bu nostaljik ve eğlenceli anekdot Türk pop tarihinin en özgün üretim hikayelerinden birini gözler önüne seriyor.

Sertab Erener'in Lal Albümü Ve Sezen Aksu Dokunuşu

Konservatuvarda klasik Batı müziği eğitimi aldıktan sonra Sezen Aksu ile aynı sahneyi paylaşarak vokalistliğini üstlenen Sertab Erener solo kariyerine Minik Serçe'nin büyük desteğiyle adım atmıştı. İkilinin ortak çalışmasıyla 1994 yılında müzikseverlerle buluşan Lal albümü Türk pop müziğinin mihenk taşlarından biri haline geldi.

Arrangement'ını Turhan Yükseler'in üstlendiği ve Erener'in muazzam vokaliyle devleştiği albümün en enerjik parçalarından biri de Mecbursun'du. Ancak hepimizin ezbere söylediği o neşeli nakaratın arka planında teknoloji tarihine ve sanatsal reflekslere dair çok sevimli bir anı yatıyordu.

Motosiklet Arkasında Gelen İlham Ve Kafeteryadaki Telefon!

Anlatılan anekdota göre Sezen Aksu, o dönemki eşi Ahmet Utlu'nun kullandığı motosikletin arkasında seyahat ederken zihninde aniden bir melodi belirmeye başlıyor. Cep telefonlarının henüz hayatımızda olmadığı o dönemde rüzgara karşı aklına düşen bu melodiyi unutmaktan korkan Aksu hemen harekete geçiyor. İkili yol üzerinde gördükleri ilk kafeteryada duruyor.

İçeri giren Sezen Aksu ankesörlü ya da kafeterya telefonuna sarılarak hemen yakın dostu Sertab Erener'in ev numarasını çeviriyor. Amacı sohbet etmek değil, aklındaki besteyi bir an önce güvenli bir yere not etmektir!

Nakarat Böyle Doğdu

???? Levent Yüksel, Sertab Erener- Mecbursun. https://t.co/QTFTbr8Vjm — Tamga Sanat (@TamgaSanat) February 6, 2026

Telefonu açan kimse olmayınca devreye Sertab Erener'in evindeki telesekreter giriyor. Sezen Aksu tam da istediği fırsatı yakalayarak ahizeye doğru aklındaki melodiyi mırıldanmaya başlıyor. Bip sesinden sonra besteyi hevesle mırıldanan Minik Serçe kaydın sonuna da "Sertab sakın bu mesajı silme!" notunu düşerek telefonu kapatıyor.

İşte telefondaki o telesekreter kaydında mırıldanılan melodi, daha sonra Türk müzik tarihine damga vuran şu ikonik nakarat sözlerine dönüşüyor:

"Sen yeter ki sev, kulun olayım..."

Motosiklet rüzgarından telesekreter bandına oradan da stüdyo kayıtlarına uzanan bu muazzam anekdot büyük eserlerin bazen en beklenmedik anlarda ve en imkansız koşullarda bile yolunu bulup dinleyiciye ulaşabileceğini kanıtlıyor.