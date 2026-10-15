Pelin Akil'den İstanbul’daki Sel Felaketinin Ardından Yürek Yakan Tepki: "Yağmur Doğal Bu Yaşananlar Değil!"

İstanbul'da 14 Ekim'den bu yana etkisini sürdüren ve kentin birçok noktasını sular altında bırakan şiddetli sağanak yağış arkasında büyük bir maddi hasarın yanı sıra tüm Türkiye'yi yasa boğan acı bir kayıp bıraktı. Yolların göle döndüğü, ev ve iş yerlerinin su baskınlarıyla mücadele ettiği mega kentte Alişan, Berfu Yenenler ve Aylin Coşkun gibi ünlü isimlerin evleri sular altında kalırken Fatih Balat'tan gelen ve 14 yaşındaki M.I.'nın su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini duyuran acı haber yürekleri dağladı. Yaşanan bu trajediye ve her kuvvetli yağmurda hayatın durmasına sessiz kalamayan ünlü oyuncu Pelin Akil sosyal medya hesabından yaptığı duygu dolu ve sert paylaşımla altyapı yetersizliklerine isyan etti.

"Avrupa'daki Şehirlerde Olduğu Gibi Altyapımız Yağmurla Baş Edebilseydi!"

İnsanların evlerinde huzurla yağmuru izlemek yerine sokaklarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmasına ve her sağanakta hayatın felç olmasına tepki gösteren başarılı oyuncu Pelin Akil sosyal medya hesabından sitem dolu bir mesaj yayımladı. Dünyanın farklı metropollerinden örnek vererek altyapı sorunlarına dikkat çeken Akil paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ne güzel olurdu, yağmuru sadece penceremizden huzurla izleyebilseydik. Çocuklar okullarına gidebilse insanlar işinden gücünden olmasa her kuvvetli yağmurda hayat durmasa. Avrupa'nın pek çok şehrinde olduğu gibi altyapımız yağmurla baş edebilseydi de insanlar sokaklarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmasaydı."

"Keşke Yağmur Sadece Yağmur Olsaydı Bir Can Kaybı Değil!"

Fatih Balat'ta su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki M.I.'nın acısını derinden hissettiğini vurgulayan güzel oyuncu kelimelerini seçerken gözyaşlarına hakim olamadı. Yağmurun doğal bir doğa olayı olduğunu ancak yaşanan ihmallerin ve felaketlerin kader olarak görülemeyeceğini belirten Pelin Akil paylaşımını şu çarpıcı cümlelerle noktaladı:

"Keşke yağmur sadece yağmur olsaydı. Bir felaket, bir korku, bir can kaybı değil. Ve keşke 14 yaşında bir çocuk yağmur sularındaki elektrik akımı yüzünden hayatını kaybetmeseydi. Yağmur doğal bu yaşananlar değil. Yine güzel günlerin gecelerin umutlarıyla iyi geceler."

Pelin Akil'in kalplere dokunan bu duyarlı paylaşımı sosyal medyada kısa sürede binlerce destek mesajı ve etkileşim alarak sel felaketinin ardından altyapı ve güvenlik önlemlerinin sorgulanmasında önemli bir ses oldu.