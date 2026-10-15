Enes Batur'un Kayıp Plaketinde Dev Ödül İddiası: Getirene 1 Milyon TL mi Verilecek?

Türkiye'nin en çok izlenen ve takip edilen YouTube içerik üreticilerinden Enes Batur yıllar önce imza attığı sıra dışı bir meydan okuma videosuyla yeniden sosyal medyanın ve magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kanalının ilk büyük dönüm noktalarından biri olan 100 bin abone gümüş plaketini yüzlerce uçan balona bağlayarak gökyüzüne salan ünlü YouTuber hakkında dudak uçuklatan bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda Enes Batur'un kayıp plaketi bulup kendisine getirecek kişiye 1 milyon TL servet değerinde ödül vereceği öne sürüldü.

Gökyüzüne Bırakılan 100 Bin Abone Plaketi Yeniden Gündemde!

YouTube dünyasında yayınladığı oyun videolarıyla tanındıktan sonra geniş kitlelere hitap eden eğlence ve iddialı meydan okuma konseptleriyle Türkiye'nin en popüler dijital figürlerinden birine dönüşen Enes Batur geçmişte çektiği iddialı içeriklerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü YouTuber yıllar önce çektiği popüler bir videoda YouTube yönetimi tarafından kendisine hediye edilen sembolik 100 bin abone gümüş plaketini helyum balonlarına bağlayarak adeta uzaya fırlatmıştı. Rüzgarın etkisiyle gözden kaybolan plaketin nereye düştüğü o dönem büyük merak konusu olurken, aradan geçen yılların ardından konu yeniden alevlendi.

Plaketi Getirene 1 Milyon TL Ödül iddiası!

X (Twitter), Instagram ve TikTok gibi popüler platformlarda dolaşıma giren paylaşımlara göre, Enes Batur'un yıllar önce kaybettiği bu manevi değeri yüksek gümüş plaketi bularak teslim eden kişiye 1 milyon TL para ödülü vereceği iddia edildi. Dudak uçuklatan bu rakamı duyan sosyal medya kullanıcıları ve hayranlar, plaketin olası düşüş rotasını tartışmaya başladı.

Resmi Bir Açıklama Var mı? İşte Gerçekler!

Milyonların iştahını kabartan ve plaketin akıbetini yeniden merak konusu yapan bu büyük iddia hakkında henüz netleşmiş bir tablo bulunmuyor. Enes Batur veya ekibi tarafından 1 milyon TL'lik ödül teklifini doğrulayan resmi bir açıklama yapılmış değil.

Aynı şekilde kayıp gümüş plaketin nerede olduğu ya da bulunup bulunmadığına dair doğrulanmış bir bilgi de henüz basına yansımadı. Dolayısıyla sosyal medyayı kasıp kavuran 1 milyon TL'lik ödülün şimdilik iddiadan ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.