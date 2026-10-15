Saba Tümer'den Mesaj Taktiği Yapanlara Sert Tepki: "Ne Zavallısın Sen, Loser'lar!"

Kahkahası, enerjisi ve kendine has mizahi üslubuyla Türk televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan ünlü sunucu Saba Tümer katıldığı YouTube programındaki samimi açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. İlişkilerdeki taktiklerden saygısızlık ve hadsizlikten bahseden ekranların neşeli yüzü konu iletişimde yapılan oyunlara ve mesajlara bilerek geç yanıt verme "stratejilerine" gelince sert ifadeler kullandı. Taktiksel olarak mesaj bekleten kişilere adeta veriştiren ünlü sunucu "Sen bana mesaj atsan da ben Saba Tümer'im atmasan da ben Saba Tümer'im" diyerek özgüven dolu duruşuyla hayranlarından tam not aldı.

"Ne Zavallısın Sen! Taktik Yapmak İçin Saat Sayıyorlar"

Saba Tümer, mesajlara bilerek geç cevap verenler hakkında: "Loser'lar. Ne zavallısın sen. Bir de bekliyorlar birkaç saat dolsun da cevap vereyim diye. Sen bana mesaj atsan da ben Saba Tümer'im, atmasan da ben Saba Tümer'im." https://t.co/yydcy8tQaJ — Populicc (@populicc) October 15, 2026

Modern ilişkilerde sıkça uygulanan "mesaja geç dönerek kendini ağırdan satma" taktiğine oldukça öfkelendiğini belirten Saba Tümer bu tarz davranışları komik ve gereksiz bulduğunu açık yüreklilikle dile getirdi. Bir mesajı görür görmez yanıtlamak yerine bilerek saatlerce bekleten insanları eleştiren ünlü ekran yüzü tepkisini şu sözlerle ifade etti:

"Loser'lar... Ne zavallısın sen! Bir de bekliyorlar birkaç saat dolsun da cevap vereyim diye. Gerçekten inanılmaz bir durum."

"Ben Her Türlü Saba Tümer'im! Özgüven Şov"

Sosyal medya dünyasında ve ikili ilişkilerde karşı tarafı manipüle etmek adına yapılan bu tür "taktiklerin" kendi üzerinde hiçbir hükmü olmadığını vurgulayan ünlü sunucu kendine olan sarsılmaz güvenini şu ikonik cümleyle özetledi:

"Sen bana mesaj atsan da ben Saba Tümer'im atmasan da ben Saba Tümer'im!"

Saba Tümer'in bu samimi, net ve mizahi açıklaması kısa sürede X (Twitter), Instagram ve TikTok platformlarında binlerce kez paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü sunucunun ilişkilerde doğallıktan yana olan bu dik duruşuna "Son zamanlarda duyduğumuz en doğru tespit!" yorumlarıyla destek verdi.