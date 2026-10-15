Eypio'dan Kahkaha Dolu İtiraf: "Diriliş Ertuğrul'da Moğol Komutanı Olacaktım!"

Günah Benim, Çukur ve son olarak Yeraltı dizisi için yaptığı hit parçalarla Türkçe Rap müziğin en başarılı ve özgün isimlerinden biri haline gelen Eypio katıldığı programda yaptığı samimi ve kahkaha dolu açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Sibel Arna'nın sunumuyla yayınlanan programa konuk olan ünlü rapçi şöhret kapılarını aralamadan önce yaşadığı ciddi maddi sıkıntıları ve bu süreçte başından geçen unutulmaz bir oyunculuk macerasını anlattı. TRT 1'in döneme damga vuran fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul'un seçmelerine katıldığını itiraf eden Eypio "Yokluk insana neler yaptırtıyor ya!" diyerek dinleyenleri kırdı geçirdi.

"Bölüm Başı 5 Bin Lira Büyük Paraydı"

Müzik kariyerinin henüz başında olduğu 2013-2014 yıllarında büyük maddi imkansızlıklarla mücadele ettiğini belirten Eypio bir arkadaşının telefonuyla başlayan oyunculuk macerasını şu esprili sözlerle aktardı:

"İşte yokluk insan neler yaptırtıyor... Arkadaş aradı, Zeytinburnu'ndaki Tatarlardan. 'Apo Moğol komutanı arıyorlar, diyaloglu, bölüm başı 5 bin lira' dedi. O zaman 5 bin lira büyük para sene 2013-2014 falan. Diriliş Ertuğrul'a arıyorlarmış. Dedim benim anne tarafım Moğol geliyorum! Gittik, seçmelere çağırdılar."

"Ata Biniyor Musun Sorusuna 'Altılı Ganyan Oynuyorum' Dedim!"

Seçmelerin yapıldığı alana girdiğinde karşılaştığı çekik gözlü adayları görünce şaşkına döndüğünü belirten ünlü rapçi komik diyalogların yaşandığı deneme çekimlerini ve at binme sınavını şu ifadelerle dile getirdi:

"Biz de çekik gözlüyüz ya bir çekikler var böyle bir çekiklik yok! 'Göz gözü görmüyor' sözünün ne anlama geldiğini orada anladım. İçeriye bir girdim 'Koreli misiniz siz nereden geldiniz?' dedim. 'Ata biniyor musun?' diye sordular. Gökhan 'Ben 5 üzerinden 5' dedi Baturalp 'Benim köyde atım var' dedi. Kırgızistan'dan yeni gelmiş bir çocuk 'Ben ata binerim, atın etini yerim, sütünü içerim' dedi. Bana sordular 'Ben altılı ganyan oynuyorum ama o kadar bir hakimiyetim yok bana 3 yaz' dedim. Denemede atlar bunları Şener Şen gibi bir kaçırdı! Hababam Sınıfı'nda var ya dört gün sonra geliyor; onun gibi. Ben de Nasreddin Hoca gibi gidiyorum düşmeyeyim diye. Seçmediler zaten..."

Eypio'nun samimi anlatımıyla sosyal medyada kısa sürede viral olan bu anı, ünlü rapçinin doğallığını ve mizahi yönünü bir kez daha gözler önüne serdi.