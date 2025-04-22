Timur Savcı'dan Aybüke Pusat Açıklaması: "Ofisteydi, Teklifi Reddetti"

Aybüke Pusat, TRT ekranlarının sevilen yapımı ‘Teşkilat’ dizisinden sosyal medya paylaşımı nedeniyle çıkarılmıştı. Oyuncunun 2 Nisan'da Instagram hesabından yaptığı boykot çağrısı, TRT'nin tepkisini çekmiş, ardından Pusat diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu süreçte gözler dizinin yapımcısı Timur Savcı'ya çevrilmişti. Sessizliğini sonunda bozan Savcı, sürecin perde arkasına ışık tuttu.

TRT’nin Sert Kararı

TRT, Aybüke Pusat’ın paylaşımının kurumsal ilkelerle bağdaşmadığını savunarak, “'Teşkilat' dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır” açıklamasında bulunmuştu. Bu karar sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, pek çok ünlü isim ve izleyici Pusat’a destek olmuştu.

Timur Savcı İlk Kez Konuştu

"Aslı Şafak’la İşin Aslı" programına konuk olan Timur Savcı, Pusat’ın kadro dışı kalma süreci hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. “Bizim son dakika bir linkle haberimiz oldu. Hatta Aybüke de o sırada ofisteydi. Doğru yönetmek lazım bu mevzuyu,” diyen Savcı, TRT’nin durumu kendilerine de son anda bildirdiğini vurguladı.

Savcı, TRT’nin bakış açısını da şöyle özetledi:

“Boykot edilen bir kanalın oyuncusu ‘bu kanalı izlemeyin’ deyince onlar da doğal olarak bunu anlamakta güçlük çektiler.”

“TRT, Açıklama Yapmasını İstedi”

Daha da dikkat çeken bir detay ise TRT'nin Pusat’a bir seçenek sunduğu iddiası oldu. Savcı, “TRT, Aybüke’ye ‘amacının siyasi olmadığını’ belirten bir açıklama yapmasını teklif etti. Ancak Aybüke bu seçeneği kabul etmedi,” sözleriyle teklifin detaylarını paylaştı.

Savcı ayrıca, TRT ile çalışan herkesin özel bir sözleşme imzaladığını hatırlatarak, “Devlet kanalı olduğu için hiçbir toplumsal ya da siyasal konuda paylaşım yapılmaması gerektiği önceden belirtiliyor. Bu da herkesin bildiği bir gerçek,” dedi.

“Hâlâ Görüşüyoruz”

Timur Savcı, Aybüke Pusat’la aralarında bir sorun olmadığını ve hâlâ görüştüklerini de belirtti. Oyuncunun geçmişte de benzer paylaşımlar yaptığını, TRT'nin ve ekip arkadaşlarının bu durumlara anlayışla yaklaştığını ekledi.