Yazın Klasiği Geri Döndü! Aşk-ı Memnu Yeniden Başlıyor

Aşk-ı Memnu yıllar geçse de ekranlarda yeniden yayınlandığında aynı ilgiyi görmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin habercisi dizinin sezonun yaklaşmasıyla birlikte tekrar bölümlerinin yeniden ekrana döneceği haberi izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.

Yaz Geleneği Yine Bozulmadı

Efsane yapım Aşk-ı Memnu yıllardır yaz aylarının vazgeçilmez ekran klasiği haline gelmiş durumda. Her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicilerin merakla beklediği tekrar yayınları için duyuru geldi.

Aşk-ı Memnu, Kanal D’nin resmi açıklamasıyla birlikte hafta içi her gün yeniden ekranlara dönüyor. Kanalın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Kanal D’den Beklenen Duyuru

Kanal D yıllardır süregelen geleneği bu yıl da sürdürerek Aşk-ı Memnu tekrarlarını yayın akışına ekledi. Yapılan duyuruda dizinin hafta içi her gün izleyiciyle buluşacağı belirtildi.

Bu açıklama özellikle dizinin sadık hayran kitlesi tarafından sevinçle karşılandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda “yaz başladı” yorumları dikkat çekti.

Tutku yeniden ateşleniyor! #AşkıMemnu pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 16.45'te #KanalD'de! ???? pic.twitter.com/QU8soCNn9s — Kanal D (@KanalD) May 12, 2026

Efsane Dizi Yeniden Gündemde

İlk yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Aşk-ı Memnu final bölümüyle Türk dizi tarihine damga vurmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen dizinin sahneleri replikleri ve karakterleri hâlâ hafızalardaki yerini koruyor.

Bihter, Behlül ve Adnan Ziyagil karakterleriyle özdeşleşen yapım her tekrar yayınında yeniden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına giriyor.

Sosyal Medyada Büyük Heyecan

Dizinin tekrarlarının duyurulmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları farklı yorumlar yaptı. Bir kesim her yıl aynı heyecanın yaşanmasından memnuniyet duydu ama bazı kullanıcılar dizinin artık bir “yaz klasiği” haline geldiğini esprili paylaşımlarla dile getirdi.

Özellikle final sahnesinin yeniden ekranlara geleceği düşüncesi izleyiciler arasında nostaljik bir hava oluşturdu.

Reytinglerde Yine Zirve Beklentisi

Uzmanlara göre Aşk-ı Memnu tekrar yayınlansa bile yüksek izlenme oranlarına ulaşmayı sürdürüyor. Daha önceki yıllarda da benzer yayınlarda güçlü reyting sonuçları elde eden yapımın bu yaz döneminde de ekranlarda dikkat çekmesi bekleniyor.