Metallica İstanbul Sahnesi İptal Edildi

Metallica’nın İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanan konserinin iptal edilme nedeninin yüksek maliyetler ve lojistik engeller olduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi : 12-05-2026 21:28

Metalin efsanesi Metallica’nın Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’de sahne alacağı yönündeki beklenti hayranlar arasında büyük heyecan yaratmıştı. İstanbul konserinin iptal edilmesi müzikseverleri hayal kırıklığına uğratırken organizasyonun perde arkasına dair yeni detaylar da ortaya çıktı.

İstanbul Konseri Neden Gerçekleşmedi?

Metallica’nın Avrupa turnesi planı aslında İstanbul’dan başlıyordu. 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşmesi planlanan dev konser için grup 360 derecelik sahne kurulumu ve provalar için İstanbul’a erken gelmeyi bile planlamıştı.

Organizasyon sürecinde ortaya çıkan lojistik ve mali engeller konserin iptal edilmesine neden oldu. Sürecin detaylarını paylaşan organizatör Cengizhan Yeldan özellikle taşımacılık ve sınır geçişlerinde sorunların kritik rol oynadığını ifade etti.

Lojistik ve Gümrük Sorunları Etkili Oldu

Organizatörün açıklamalarına göre turne ekipmanlarını taşıyacak tırların Türkiye giriş ve çıkışlarında yüksek gümrük maliyetleriyle karşılaşması büyük bir sorun yarattı. Tır başına binlerce Euro’yu bulan ek masraflar organizasyon bütçesini ciddi şekilde zorladı.

Ekipmanların Yunanistan sınırında bekleme ihtimali ve Atina konserine yetişememe riski de planlamayı daha karmaşık hale getirdi. Bu durum turnenin güvenliği için büyük bir risk olarak değerlendirildi.

Atina Konseri Daha Uygun Koşullarda Gerçekleşti

Aynı turne kapsamında Metallica’nın Atina’da verdiği konser ise on binlerce hayranın katılımıyla büyük bir başarıya imza attı. Yunanistan’da düzenlenen konserin lojistik açıdan çok daha sorunsuz ilerlediği belirtildi.

Atina Olimpiyat Stadyumu’nun uygun kira bedeli ve Avrupa Birliği içindeki serbest geçiş avantajları sayesinde organizasyonun daha ekonomik ve risksiz bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Türkiye’deki Maliyetler Dikkat Çekti

Organizatörün açıklamalarında en dikkat çeken detaylardan biri de Türkiye’deki yüksek organizasyon maliyetleri oldu. Stadyum kiralarının oldukça yüksek seviyelere çıktığı buna karşın bazı gelir kalemlerinin kısıtlı olması nedeniyle büyük ölçekli konserlerin zorlaştığı belirtildi.

Bu durumun uluslararası büyük turnelerin Türkiye yerine farklı Avrupa ülkelerini tercih etmesinde etkili olduğu iddia edildi.

Hayranlarda Büyük Hayal Kırıklığı

Konserin iptal haberi, Türkiye’deki Metallica hayranları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, İstanbul konserinin gerçekleşmemesine tepki gösterdi bazıları da lojistik gerekçelerin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Turnenin ilerleyen etaplarında grubun Türkiye’ye tekrar gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Müzikseverler ise olası yeni bir planlamayı umutla bekliyor.

