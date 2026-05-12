Oktay Çubuk Taburcu Olmaya Hazırlanıyor! Operasyon Başarılı Geçti

Portekiz’de fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve kalbi durduğu açıklanan oyuncu Oktay Çubuk’tan iyi haber geldi.

Yayın Tarihi : 12-05-2026 22:29

Portekiz’de yaşadığı ani sağlık problemi sonrası günlerdir hastanede tedavi gören oyuncu Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi. Lizbon’da fenalaşarak yoğun bakıma alınan genç oyuncunun operasyonu başarılı geçti.

Lizbon’da Korku Dolu Anlar

Oktay Çubuk Portekiz’in Lizbon kentinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. İddialara göre kaldığı otelde rahatsızlandıktan sonra sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Kalbinin durduğu ve yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yeniden hayata döndürüldüğü bilgisi kamuoyunda büyük endişe yaratmıştı.

Yoğun Bakımdan Servise Alınmıştı

Hızla hastaneye kaldırılan Çubuk bir süre yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Doktorların kontrolü altında geçen kritik süreç ile oyuncunun durumu stabil hale geldi ve normal servise alındı.

Bu süreçte ailesi ve yakın çevresi oyuncunun başından bir an olsun ayrılmadı. Hayranları ise sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşarak destek oldu.

Sosyal Medyadan İlk Açıklamalar

Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamasını hastane odasından yapan Çubuk takipçilerine teşekkür ederek iyileşme sürecinin başladığını duyurmuştu.

Oyuncu yaptığı paylaşımda “Bir süre daha hastanedeyim, ama her şey yoluna giriyor. Gelen mesajlar bana çok iyi geldi.” İfadelerine yer verdi.

Daha sonraki günlerde ise sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirtip taburcu olacağı günü beklediğini dile getirdi.

Operasyon Başarıyla Tamamlandı

Hastaneden yapılan açıklama ve oyuncunun kendi paylaşımı sevenlerine rahat bir nefes aldırdı. Geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini duyurdu.

Paylaşımında “Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Kısa süre içinde taburcu olacağım.” sözlerine yer verdi.

Hayranlarından Destek Mesajları Yağdı

Sevilen oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiğinin açıklanması sonrası sosyal medyada büyük bir rahatlama yaşandı. Hayranları “geçmiş olsun” mesajlarıyla destek olarak Çubuk’un yeniden sağlığına kavuşması için iyi dileklerde bulundu.

Oktay Çubuk’un Türkiye’ye dönüş tarihi ise şimdilik netleşmiş değil. Oyuncunun kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

