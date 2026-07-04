TikTok'ta Manifest İzdihamı! Mezuniyet Törenindeki Genç Kadın Hilal Yelekçi'ye Benzerliğiyle Gündem Oldu

Türkiye'de uzun yıllar sonra popüler kültürün ve müzik piyasasının asil kulvarına devasa bir prodüksiyonla giriş yapan Hypers New Media imzalı efsanevi kız grubu Manifest bu kez sahne şovlarıyla değil dijital dünyada yaşanan akılalmaz bir ikiz çalkantısıyla gündemin zirvesine oturdu. YouTube'da yayınlanan Big5 Türkiye yarışmasının ardından bir araya gelen ve 2025 yılındaki resmi çıkışlarından bu yana dans performansları, doğal güzellikleri ve giyim tarzıyla genç kuşağın ikonu haline gelen grupta flaşlar bir kez daha Hilal Yelekçi'nin üzerine çevrildi.

Ancak bu defa başrol TikTok'ta kep ve cübbesiyle video paylaşan ve Hilal Yelekçi'ye olan birebir şaşırtıcı benzerliğiyle binlerce insanı ters köşe yapan gizemli bir mezun oldu!

Kep Ve Cübbeli Videoda İkiz Gizemі!

Mezuniyet töreninde çektiği samimi ve neşeli anları kendi TikTok hesabından paylaşan genç kadın özellikle yakın plan (close-up) açılardan kameraya gülümsediği anlarda internet dünyasında adeta bir şok etkisi yarattı.

Genç kullanıcının yüz şekli, açık renk büyüleyici gözleri, kaş yapısı, dudak hatları ve hatta gülüşü Manifest üyesi Hilal Yelekçi'yle o kadar büyük bir uyum sergiledi ki; videoyu ilk görenler ünlü pop yıldızının gizlice üniversiteden mezun olduğunu düşündü.

Hileli Yıldızının İkizi Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Sueda Uluca, Mina Solak, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay ve Esin Bahat ile birlikte Manifest çatısı altında Zamansızdık, Arıyo, KTS, SNAP, RÜYA, Başrol Sensin, Daha İyi've son olarak Türk müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la yaptıkları iş birliği Hileli şarkısıyla milyonların kalbini çalan Hilal Yelekçi'nin fan kulüpleri bu videonun ardından X (Twitter) ve Instagram'da adeta yorum yarışına girdi. Farklı dijital platformlara da ışık hızıyla yayılan videonun altında yüzlerce benzer yorum toplandı.

Manifest takipçileri ve dijital dünya kullanıcıları paylaşımın altına; "İlk saniyelerde gerçekten Hilal Yelekçi mezun oldu sandım, bu kadar çabasız bir benzerlik olamaz" şeklinde sempatik ve şaşkınlık dolu destek mesajları bıraktı. Yeni müzik projeleri ve yaz turnesi öncesinde dijital dünyada adeta bir avatarı aracılığıyla viral olan Hilal Yelekçi bu tatlı tesadüfle haftanın en çok konuşulan ve en eğlenceli magazin-lifestyle manşetlerinden birine imza atmış oldu.