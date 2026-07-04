Hande Doğandemir'den Kadınlar Üzerindeki Toplumsal Basklara Dair Çarpıcı Tespitler

Ekranda sergilediği başarılı performanslarla adından söz ettiren oyuncu Hande Doğandemir İstanbul Life Dergisi’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Dergiye özel bir röportaj veren ünlü sanatçı kadınların omuzlarına yüklenen ağır toplumsal rolleri masaya yatırdı. Kadınların hayatın her alanında kusursuz olma beklentisiyle mücadele ettiğini belirten Doğandemir bu durumun görünmez bir psikolojik yüke dönüştüğünü ifade etti. Başarılı, güçlü, üretken ve her daim güzel görünme mecburiyetinin kadınları yıprattığını savunan ünlü isim modern yaşamın dayattığı zorunluluklara karşı çıktı. Doğandemir insanların bazen yorulmaya, eksik hissetmeye ve sadece durup nefes almaya da hakkı olduğunu vurgulayarak toplumsal algının değişmesi gerektiğinin altını çizdi.

Oyunculuk Sınavı ve Karakter Bağı

Son olarak "Kıskanmak" adlı televizyon dizisiyle izleyiciyle buluşan tecrübeli aktris oyunculuk mesleğine dair felsefesini de paylaştı. Sanatın temelinde hayatı çok dikkatli ve derinlemesine gözlemlemenin yattığını belirten Doğandemir, mesleki gelişimini sürdürürken dünyaya olan merak duygusunu canlı tutmaya özen gösterdiğini söyledi. Farklı türlerdeki yapımların bir oyuncu için her zaman bir test niteliği taşıdığını ifade eden sanatçı, izleyiciyle kurulan bağın önemine değindi. Romantik komediden drama, absürt komediden polisiyeye kadar pek çok farklı janrın kendine has zorlukları olduğunu belirten ünlü isim asıl başarının izleyicide gerçek bir duygu uyandırmakla başladığını kaydetti. Doğandemir bir seyircinin canlandırılan karakter üzerinden kendi yaşamına dair bir iz bulmasının mesleğine anlam kattığını belirtti.

Seyahat Merakı

İş dışındaki yaşam rutinlerinden ve kendini nasıl beslediğinden de bahseden popüler oyuncu seyahat etmenin ruhsal açıdan en büyük kaynak olduğunu açıkladı. Yeni şehirler keşfetmenin ve yabancı kültürlerle temas kurmanın bireysel vizyonunu genişlettiğini belirten Doğandemir, doğayla baş başa kalmayı sevdiğini aktardı. Kitap okumak, fotoğraf çekmek ve uzun yürüyüşler yapmak gibi uğraşların yanı sıra bazen hiçbir şey yapmadan sadece durmanın da zihni dinlendirdiğini savundu.

Özel Hayat

Özel yaşantısıyla da magazin gündeminde yer bulan Hande Doğandemir aşk kavramına dair olgunlaşan bakış açısını paylaştı. Yaş aldıkça hem kendisini hem karşısındaki insanı daha iyi analiz ettiğini belirten ünlü aktris romantik ilişkilerde artık daha gerçekçi adımlar attığını ifade etti. Aşka olan inancını koruduğunu ve bu duygunun dönüştürücü gücüne saygı duyduğunu ekleyen sanatçı gerçekçi bir yaklaşımın ilişkileri daha uzun ömürlü kıldığını belirtti. Bir süredir Emre İzer ile mutlu bir beraberlik sürdüren başarılı oyuncu evlilik planları ve birlikteliğinin detayları hakkındaki soruları ise mesafeli karşıladı. Özel hayatının mahremiyetine önem verdiğini belirten Doğandemir ilişkisinde her şeyin yolunda olduğunu söylemekle yetindi.