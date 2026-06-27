The Prince'ın Kadrosuna Katılan Özge Özacar: "Dua Lipa Çok Güzel Bir Kadın"

Sinema ve televizyon sektörünün dikkat çeken isimlerinden Özge Özacar, Tershane İstanbul'un tarihi atmosferinde düzenlenen prestijli bir etkinlikte objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan başarılı oyuncu, mesleki yaşantısındaki güncel duruma değindi. Sektörel çalışmalarının oldukça verimli ilerlediğini belirten sanatçı "Allah'a çok şükür işlerimiz çok keyifli gidiyor. Her şey çok yolunda" diyerek kariyerindeki istikrarlı gidişatın altını çizdi.

Cannes İzlenimleri ve Dua Lipa Buluşması

Geçtiğimiz ay Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü Cannes Film Festivali'ne katılan Özacar, organizasyonun mesleki açıdan taşıdığı önemi vurguladı. Festival kapsamında sinema dünyasının küresel isimleriyle bir araya gelme şansı yakalayan oyuncu orada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Cannes'da kalıcı ve kıymetli dostluklar kurduğunu belirten ünlü isim aynı etkinlikte Grammy ödüllü pop yıldızı Dua Lipa ile de yan yana geldi. İngiliz şarkıcıya duyduğu hayranlığı gizlemeyen Özacar dünyaca ünlü sanatçı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Sanatçının duruşunu çok beğendiğini söyleyen oyuncu, "Dua Lipa çok beğendiğim bir sanatçı. İlham aldığım bir kadın ve gerçekten çok güzel" şeklinde konuştu. Yoğun geçen gecede küresel yıldızla detaylı bir sohbet gerçekleştirme fırsatı bulamadığını belirten oyuncu önümüzdeki yıl düzenlenecek festivalde bu eksikliği gidermeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.

Hollywood Yönetmeniyle İngilizce Proje

Özge Özacar uluslararası arenadaki kariyer basamaklarını hızla tırmanmaya devam ediyor. Başarılı aktris, daha önce yönetmen koltuğunda usta isim Stephen Hopkins'in oturduğu "The Prince" adlı yabancı yapımın oyuncu kadrosuna dahil olduğunu resmen duyurmuştu. Tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşan La Casa de Papel dizisindeki Berlin karakteriyle küresel bir şöhrete kavuşan ünlü İspanyol aktör Pedro Alonso O'choro ile aynı seti paylaşacak olan Özacar, bu büyük iş birliğinin yarattığı motivasyonu paylaştı. Yapımın küresel ölçekte birçok ülkede eş zamanlı olarak yayına gireceğini belirten oyuncu böyle nitelikli bir senaryonun parçası olmaktan gurur duyduğunu aktardı. Rolünü İngilizce olarak canlandıracağını ifade eden sanatçı bu deneyimin mesleki gelişimine sağlayacağı katkıyı "İngilizce oynayacak olmam ve mesleğimi bir adım daha ileri götürecek olmam en güzeli" sözleriyle tanımladı.

Tatil Yerine Setlerde Üretim Zamanı

Yoğun geçen çekim takvimleri ve uluslararası görüşmelerin ardından yaz dönemi planları sorulan Özge Özacar, tatil yerine tamamen iş hayatına odaklanmayı tercih ettiğini belirtti. Bu yaz dönemini dinlenerek geçirmek yerine setlerde üretken olmaya ayırdığını ifade eden başarılı oyuncu toplumsal fayda sağlayan nitelikli projelerde yer alma arzusunu dile getirdi. Koşturmaca dolu bir dönemin içinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen oyuncu bu seneki temel hedefini "Tatilden ziyade ben bu sene olabildiğince işler yapalım, güzel projelerde olalım, hem bize iyi gelsin hem de milletimize iyi gelsin" diyerek konuşmasını noktaladı.