Londra'da Korku Dolu Dakikalar: Harry Styles Yere Yığıldı!

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Harry Styles, Londra’nın tarihi ve ikonik mekânlarından Wembley Stadyumu'nda gerçekleştirdiği kapalı gişe konserde dinleyicilerine büyük bir panik yaşattı. Başkent genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgasına rağmen binlerce müziksever, başarılı sanatçının canlı performansını yakından izlemek için stadyumu doldurdu. Ancak yüksek tempolu gösteri esnasında sahne şovunun bir parçası olarak sergilenen rutin bir hareket beklenmedik bir sağlık krizine yol açtı.

Sahnede Nefes Almakta Zorlandı

32 yaşındaki pop yıldızı performansının ilerleyen dakikalarında konserlerinin klasikleşmiş ögesi olan su püskürtme hareketini uyguladı. Tecrübeli sanatçı bu esnada ağzındaki suyun nefes borusuna kaçması sonucunda aniden fenalaştı.

Şiddetli bir öksürük krizine giren ve soluk almakta bariz şekilde güçlük çeken ünlü isim dengesini koruyamayarak sahnede yere yığıldı. Birkaç saniye boyunca yerde kalarak zor anlar yaşayan Styles, üzerindeki gömleğin ön düğmelerini hızla açarak rahat nefes almaya çalıştı. Stadyumda bulunan kalabalık o saniyelerde büyük bir korku yaşadı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sahnedeki kısa süreli panik havasının ardından kendisini çabuk toparlamayı başaran Harry Styles ayağa kalkarak şovuna geri döndü. Kendisini endişeyle takip eden binlerce kişiye iyi olduğunun sinyalini vermek amacıyla el sallayan şarkıcı konser programını kesintiye uğratmadı.

Olayın hemen ardından konsere katılan bir izleyici yaşananları sosyal medya platformunda şu sözlerle aktardı: "Şovunu yapmak için koşarken suyu püskürttü ancak hemen ardından fenalaştı. Öksürüğünü bastırıp gösteriye devam etmeye çalışsa da kısa süreliğine yere çökmek zorunda kaldı."

Sıcaklık Uyarısı Yapmıştı

Wembley Stadyumu'ndaki organizasyonun başlangıcında hava sıcaklığının ekstrem boyutlarda seyretmesi nedeniyle Harry Styles hayranlarına yönelik önemli tedbir uyarılarında bulunmuştu. Dinleyicilerinden etkinlik boyunca sık sık su tüketmelerini rica eden deneyimli müzisyen, alandaki herhangi bir izleyicinin yüksek sıcaklıktan ötürü fenalaşması durumunda canlı gösteriyi anında sonlandırabileceğini açıkça belirtmişti. Kendi dikkat çektiği olumsuz hava şartları altında talihsiz bir su kazası geçiren dünyaca ünlü şarkıcı profesyonel refleksleri sayesinde performansını başarıyla tamamladı.