Ömür Gedik Ferhat Göçer'in İddialarına Yanıt Verdi!

Hayvan hakları savunuculuğuyla tanınan Ömür Gedik, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gedik, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Ferhat Göçer’in geçtiğimiz ay yaptığı ve çok konuşulan ev yaşantısı açıklamalarına açıklık getirdi. Göçer, esprili bir dille ortak yaşadıkları Boğaz manzaralı konutun adeta bir barınağa dönüştüğünü belirterek evde zaman zaman ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü iddia etmişti. Sevgilisinin bu sitem dolu sözlerinin hatırlatılması üzerine konuşan Gedik durumun aktarıldığı gibi olmadığını vurguladı. Ünlü isim "Olur mu öyle şey? Bence şaka yapıyordur" diyerek Göçer’in ifadelerinin ciddiye alınmaması gerektiğini belirtti ve evdeki hiyerarşisiz düzeni anlattı. Konutlarında mutlak bir eşitliğin hâkim olduğunu dile getiren Gedik, ne kedilerin ne kendisinin ne de Ferhat Göçer'in bir diğerinden üstün ya da öncelikli olmadığını, tüm canlıların aynı koşullarda yaşam sürdüğünü ifade etti.

Sokaktan Kurtarılan Keçinin Hikayesi

Ferhat Göçer’in açıklamalarında yer alan ve evde keçi besleme girişimi olarak basına yansıyan olayın perde arkasını da ilk ağızdan paylaşan Ömür Gedik hayvan sevgisinin hayatının tam merkezinde yer aldığını yineledi. Bahsi geçen canlıyı herhangi bir ticari işletmeden satın almadıklarını, sokakta oldukça zor ve yardıma muhtaç bir durumda buldukları için koruma altına aldıklarını aktardı. Sevgi ve şefkatle büyüttükleri keçinin her geçen gün geliştiğini ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyleyen Gedik, yaşam alanlarını paylaştığı her canlının kendisi için apayrı ve özel bir değer taşıdığını vurguladı.

HAÇİKO Derneği Yüzlerce Canlıya Umut Oluyor

Kurucusu olduğu Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) kapsamında yürüttükleri kapsamlı faaliyetlere de değinen ünlü sanatçı sokak hayvanlarının rehabilitasyon süreçleri hakkında güncel bilgileri paylaştı. Dernek çatısı altında şu ana kadar yüzlerce kedi ve köpeğin barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını eksiksiz üstlendiklerini belirten Gedik, geride kalan yıllar boyunca yaklaşık 500 sahipsiz sokak hayvanının tedavi ve operasyon masraflarına doğrudan destek sağladıklarını gururla ifade etti. Toplumsal farkındalığın artması gerektiğinin altını çizen Gedik, dünyayı paylaştığımız tüm canlılara tür ayrımı gözetmeksizin eşit değer verilmesi gerektiği inancıyla konuşmasını tamamladı.