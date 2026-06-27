Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat: "Gelin Damat Gibi Hissettik!"

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat Harbiye’de düzenlenen özel bir organizasyonda boy gösterdi. Etkinlik alanına tamamen beyaz renk tonlarının hâkim olduğu şık kombinlerle giriş yapan ünlü çift duru tarzlarıyla magazin muhabirlerinin ilgi odağı oldu. Basın mensuplarına verdikleri röportajda giyim tercihlerine değinen ikili bu özel konseptin kendilerinde duygusal bir çağrışım yaptığını ifade etti. Evlilik hayatlarında altı yılı tamamladıklarını dile getiren oyuncu çift "Biz de altı sene geriye gittik gibi hissettik. Adeta gelin ve damat gibi olduk. Aslında bu akşam tenise özel bir tarz benimsedik ve şıklık dozunu bir tık artırdık" diyerek gecenin anlamını özetledi. Davete katılan dostları ve seçkin konuklarla birlikte keyifli bir İstanbul akşamı geçireceklerini belirten ikili kameralara neşeli pozlar verdi.

Yaşam Tarzına Dönüşen Tenis Tutkusu

Gündelik hayatlarında spora büyük bir yer ayıran Cansel Elçin son dönemde tenisin hayatlarında merkezi bir konuma yerleştiğini dile getirdi. Bu sporun sadece kişisel bir hobi olmaktan çıkıp tüm aile dinamiklerini etkilediğini belirten tecrübeli aktör yaşam alanlarındaki bu yeni rutini anlattı. Tenisin aile genelinde yaygınlaştığını vurgulayan Elçin, "Tenis hayatımızda gerçekten büyük bir alan kaplıyor. Artık Atlas da bu sürece dahil oldu. Türkiye'de bu spor dalının popülerleşmesini son derece önemsiyoruz ve biz de bu gelişime katkı sunmak istiyoruz" dedi. Türk tenisçilerin uluslararası arenalardaki başarı grafiğini de yakından takip ettiklerini gizlemeyen ünlü oyuncu ulusal sporcuların dünya sıralamasında ilk 10 basamağa tırmanmasını arzuladıklarını, şu an için ilk 50 seviyelerinde olunduğunu belirterek sektörel bir temennide bulundu.

Korttaki Rekabet ve Hülya Avşar'a Meydan Okuma

Kort içindeki rekabetin evdeki yansımalarına değinen Zeynep Tuğçe Bayat, eşinin tenis konusundaki centilmenliğini ve nezaketini övdü. Cansel Elçin'in, eşinin kendisinden daha başarılı bir performans sergilediğini itiraf etmesi üzerine aralarındaki tatlı rekabeti detaylandıran Bayat kortta hırslı bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Başarılı aktris "Biraz hırs yaptığımı kabul ediyorum. Cansel'i mağlup ettiğim zamanlarda bile onun yenildiğini tam olarak anlayamıyorsunuz. Çünkü mağlubiyeti çok güzel bir adapla karşılar ve beni hemen tebrik eder" şeklinde konuşarak eşinin centilmen duruşuna vurgu yaptı. Tenis dünyasındaki iddiasını bir adım öteye taşıyan güzel oyuncu magazin dünyasının ünlü tenis tutkunu Hülya Avşar'a da atıfta bulundu. Kortta her türlü mücadeleye açık olduğunu belirten Bayat "Hülya Hanım ile karşılıklı oynamayı çok isterim. Kesin olarak yenerim demiyorum ama bu konuda son derece iddialı olduğumu düşünüyorum" sözleriyle spor camiasına cesur bir mesaj gönderdi.