The Pitt’in İkinci Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

John Wells Productions ve Warner Bros. Television ortak yapımı olan, R. Scott Gemmill imzalı dizinin başrolünde Noah Wyle yer alıyor. Eleştirmenlerden büyük övgü alan ve bugüne dek 13 Emmy adaylığı kazanan The Pitt, ikinci sezonuyla Ocak 2026’da izleyicilerle buluşacak.

The Pitt, günümüz Amerika’sında sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukları, Pittsburgh’daki modern bir hastanede görev yapan ön saflardaki kahramanların gözünden gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor.

Başrollerde Noah Wyle (Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) ve Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) yer alıyor.

Dizi, John Wells Productions tarafından, Warner Bros. Television iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Yapımcılar arasında dizinin yaratıcısı R. Scott Gemmill’in yanı sıra Emmy ödüllü John Wells (‘Animal Kingdom’, ‘Shameless’, ‘The West Wing’, ‘ER’), Noah Wyle, Michael Hissrich (‘Shameless’, ‘The West Wing’, ‘Third Watch’), JWP’den Erin Jontow (‘Animal Kingdom’, ‘Maid’, ‘Shameless’) ve Simran Baidwan (‘Manifest’, ‘Ordinary Joe’, ‘The Good Doctor’, ‘Chicago Med’) bulunuyor.