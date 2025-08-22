The Pitt’in İkinci Sezon Tanıtımı Yayınlandı!

The Pitt’in ikinci sezonuna ait resmi tanıtım videosunu yayınladı.

The Pitt’in İkinci Sezon Tanıtımı Yayınlandı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-08-2025 14:29

John Wells Productions ve Warner Bros. Television ortak yapımı olan, R. Scott Gemmill imzalı dizinin başrolünde Noah Wyle yer alıyor. Eleştirmenlerden büyük övgü alan ve bugüne dek 13 Emmy adaylığı kazanan The Pitt, ikinci sezonuyla Ocak 2026’da izleyicilerle buluşacak.

The Pitt, günümüz Amerika’sında sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorlukları, Pittsburgh’daki modern bir hastanede görev yapan ön saflardaki kahramanların gözünden gerçekçi bir bakış açısıyla ele alıyor.

Başrollerde Noah Wyle (Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) ve Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi) yer alıyor.

Dizi, John Wells Productions tarafından, Warner Bros. Television iş birliğiyle hayata geçiriliyor. Yapımcılar arasında dizinin yaratıcısı R. Scott Gemmill’in yanı sıra Emmy ödüllü John Wells (‘Animal Kingdom’, ‘Shameless’, ‘The West Wing’, ‘ER’), Noah Wyle, Michael Hissrich (‘Shameless’, ‘The West Wing’, ‘Third Watch’), JWP’den Erin Jontow (‘Animal Kingdom’, ‘Maid’, ‘Shameless’) ve Simran Baidwan (‘Manifest’, ‘Ordinary Joe’, ‘The Good Doctor’, ‘Chicago Med’) bulunuyor.

Benzer Haberler
Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
Teşkilat'ta 6. Sezon İçin Geri Sayım Başladı Teşkilat'ta 6. Sezon İçin Geri Sayım Başladı
'Uzak Şehir' Sezona Hazır! 'Uzak Şehir' Sezona Hazır!
Eşref Rüya Dizisine Sürpriz Bir İsim Katılıyor! Yeni Sezonda Kadroda O da OIacak Eşref Rüya Dizisine Sürpriz Bir İsim Katılıyor! Yeni Sezonda Kadroda O da OIacak
‘Half Man’den İlk Görseller Yayınlandı! ‘Half Man’den İlk Görseller Yayınlandı!
Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’i Buluşturan Platonik: Mavi Dolunay Otel Dizisi Geliyor Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel’i Buluşturan Platonik: Mavi Dolunay Otel Dizisi Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”
  • 23-08-2025 14:14

Gonca Vuslateri’den Radikal Karar: “40 Yaş Sendromu”

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada
  • 23-08-2025 17:31

Aynadaki Yabancı dizisinin oyuncuları ilk kez bir arada

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı
  • 19-08-2025 13:30

Seda Üren Bodrum Tatilinde Ege’nin Keyfini Çıkardı

Teoman: “Kızımı Sormayın, Annesi Kızıyor”
  • 23-08-2025 13:44

Teoman: “Kızımı Sormayın, Annesi Kızıyor”

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”
  • 19-08-2025 16:59

“Çok Uzak Çok Yakın” dizisinin yeni adı belli oldu: “Ben Annemin Rüyasıyım”