"Teyze" Dedi, Kıyamet Koptu! Blok3 ve Demet Akalın Arasında Kuşak Savaşı.

Blok3 ve Demet Akalın arasında "teyze" kavgası! Ünlü rapçi Blok3'ün "Anneannemle aynı yaşta" sözlerine Demet Akalın'dan "Saygısız, terbiyesiz" yanıtı geldi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen o polemik...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-01-2026 11:45

Müzik listelerinin zirvesindeki rapçi Blok3 (Hakan Aydın) ile pop müziğin tecrübeli ismi Demet Akalın arasındaki "bot dinlenme" tartışması, kişisel hakaretlerin havada uçuştuğu sert bir polemiğe dönüştü. İkili arasındaki ipler, Blok3’ün Akalın’a yönelik "teyzemin son primi" sözleriyle kopma noktasına geldi.

Tartışmanın Fitili: "Zirveden İndirme" İddiası

Her şey, 53 yaşındaki Demet Akalın’ın Spotify verilerindeki manipülasyon iddialarını gündeme getirmesiyle başladı. Akalın, bir dönem listeleri domine eden isimlerin "bot bastığını" ima ederek şu iddiayı ortaya atmıştı:

"Ebo yazın bir gün telefon açtı, ‘Ablayı yarın listenin zirvesinden indireceğiz’ dedi."

Blok3'ten Ağır Gönderme: "Anneannemle Aynı Yaşta"

Spotify Türkiye'nin 2025 verilerine göre en çok dinlenen ismi olan Blok3, Akalın’ın bu eleştirilerine yaş farkı üzerinden oldukça sert bir yanıt verdi:

  • "Yaşı Yakalayamıyor": "Cevap vermek bana yakışmaz çünkü benim annemden büyük, anneannemle falan aynı yaşta. Yani yakalayamaması normal."

  • "Son Primini Vereyim": "Konuşulmak için mecbur bana laf atmak zorunda. Ben de ona istediği son bir primini vereyim. Ablamın, teyzemin..."

Demet Akalın’dan "Otuz Sene" Ayarı

Blok3’ün kendisine "teyze" ve "anneanne" diye hitap etmesine çok sinirlenen Demet Akalın, Instagram hesabı üzerinden adeta ateş püskürdü:

"Saygısız ve terbiyesiz... Benim sizin gibi ne botum ne de fake takipçim var. Otuz seneyi göreceksin sen, haa... Güldürme beni! Utan."

Akalın, bu sözleriyle sadece popülerliğin geçici olduğunu, kendisi gibi 30 yıl boyunca sektörde kalmanın "bot basarak" mümkün olmayacağını vurguladı.

