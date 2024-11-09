“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” Filminin Teaser Fragmanı Yayınlandı

Güçlü prodüksiyonu ve dev oyuncu kadrosuyla büyük merak uyandıran filmin tanıtımında, Amazonlardan Vikinglere, Prensesten Ormanın Bilge Adamına kadar birçok masalsı karakter yer alırken bu eğlenceli ve heyecan dolu yolculuk, çocukları hayallerle dolu büyülü bir dünyaya davet ediyor!

Başrollerinde Mert Turak ve Ada Erma’nın yer aldığı filmde; Engin Altan Düzyatan, Fahriye Evcen Özçivit, Pelin Karahan, Can Kızıltuğ, Keremcem, İnci Türkay, Jess Molho, Cenan Adıgüzel, Haldun Dormen, Meral Çetinkaya ve Altan Erkekli gibi birçok başarılı oyuncu yer alırken filmin dev kadrosuna sesiyle dahil olan Okan Bayülgen ise kötücül sese hayat verecek. Türkiye’nin sevdiği şef Somer Sivrioğlu ise filmde konuk oyuncu olarak yer alacak.



Merakla beklenen “Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” filminin konusu ise şöyle;

Babaannesinin rahatsızlığı nedeniyle onu kaybetme endişesi yaşayan küçük kız, bu durumu kabullenmek yerine masallarla dolu sihirli bir yolculuğa çıkar. Bilinçaltının da ona eşlik ettiği bu yolculuk hem kendini tanımasına hem de içindeki gücü keşfetmesine yardımcı olacaktır.