“Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı” Filminde Sinemaseverler İle Buluşacak!

“Masallar Hiç Kaybolmasın!”

Tete ve Masal “Rüyalar Diyarı” hakkında hissettiklerini paylaşan Sivrioğlu, “Bu çocuk filminde rol almaktan çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel ve çok keyifli bir deneyimdi. Masallarla büyüyen bir neslin üyesi olarak, bildiğimiz güzel masalları farklı bir şekilde anlatan bu film çocuklarımızı çok mutlu edecektir. Masallar hiç kaybolmasın. İyi ki böyle bir filmimiz var,” diyerek projeye duyduğu heyecanı dile getirdi.

“Filmde Somerson isminde Bir Viking Şefini Canlandırıyorum!”

Filmde canlandırdığı karakter hakkında da konuşan Somer Sivrioğlu, şu detayları paylaştı: “Ben bu filmde yine kendimi oynuyorum. Üzerime şef rolü yapıştı birazcık