Teşkilat'ta Ömer ve Neslihan'ı bekleyen gerçekler

TRT 1'de izleyicileri ekrana kilitleyen 'Teşkilat' dizisi, TIMS&B Productions tarafından yapılmakta ve Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği bir yapım. Dizinin yüz altıncı bölümü, Pazar akşamı ekranlarda olacak.

Teşkilat'ta Ömer ve Neslihan'ı bekleyen gerçekler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-05-2024 13:11

TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi "Teşkilat", Pazar akşamı yüz altıncı bölümüyle ekranlara geliyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın üstlendiği, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Yeni bölümde, köşeye sıkışan Ömer, pes etmeyi reddeder ve kararlılıkla hareket etmeye devam ederken, gerçekleri öğrenen Neslihan'ın hatasıyla karşı karşıya kalır. Korkut ve Pehlivan ise ölümle burun buruna gelirken, birbirlerinin yardımına koşmaktan çekinmezler.

Ömer, ne olursa olsun görevini başarıyla tamamlamayı hedefler ve aynı zamanda ihanetlerle sınanan Neslihan'ı korumaya çalışır. Ancak, ikisinin de daha öğrenmeleri gereken gerçekler vardır.

"Teşkilat" dizisi, yeni bölümüyle Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Heyecan dolu gelişmelerin ve sürprizlerin yer aldığı bu bölümü kaçırmamak için ekran başında olmayı unutmayın.

Teşkilat 106. Bölüm Fragmanı:

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