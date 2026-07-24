Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz'ın Son Halini Paylaştı!

Oyuncu Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ın yeni fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Takipçileri minik bebeği annesine benzeten çok sayıda yorum yaptı.

Gizem Karaca Kızı Leyla Yaz'ın Son Halini Paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2026 21:11

Gizem Karaca özel hayatındaki mutlu gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. İş insanı Kemal Ekmekçi ile 2017'de nikah masasına oturan ünlü isim evliliğinin hemen ardından İstanbul'un yoğun temposundan uzaklaşarak İzmir'e yerleşmişti. Ege'de doğayla iç içe sakin bir yaşam kuran başarılı oyuncu geçtiğimiz dönemde hamilelik müjdesini vererek takipçilerini sevindirmişti. Heyecanla beklediği ilk bebeğini 26 Haziran 2025'te kucağına alan ünlü sanatçı kızına Leyla Yaz ismini koyduğunu sosyal medya hesabı üzerinden ilan etmişti.

Takipçilerinden "Annesinin Kopyası" Yorumları

Doğum sürecinden bu yana zamanının büyük bir kısmını kızına ayıran Karaca annelik deneyimine dair özel anları dijital platformlarda yayınlamayı sürdürüyor. Ünlü oyuncu, son olarak kızı Leyla Yaz'ın güncel halini yansıtan yeni bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı.

Kısa sürede yüksek etkileşim rakamlarına ulaşan gönderi magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Fotoğrafı inceleyen sosyal medya kullanıcıları minik bebeğin yüz hatlarını ve bakışlarını annesine benzeterek paylaşımın altına binlerce beğeni bıraktı. Takipçiler gönderinin altına "Annesinin kopyası" ve "Size çok benziyor" şeklinde yorumlar yaparak ünlü oyuncunun mutluluğuna ortak oldu.

Başarılı Ekran Kariyerine Annelik Molası

Geçmiş yıllarda "Güzel Köylü", "İçimdeki Fırtına" ve "Baraj" gibi popüler televizyon projelerinde başrol üstlenen Gizem Karaca oyunculuk yeteneğiyle geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. Farklı türlerdeki yapımlarda sergilediği performanslarla takdir toplayan ünlü isim bir süredir vaktini tamamen ailesine ayırıyor.

İzmir'deki evinde kızı Leyla Yaz'ın büyüme evrelerine tanıklık eden başarılı oyuncu dijital mecralarda aile yaşamından kesitler sunmaya devam ediyor. Ekranlardan uzak kaldığı bu dönemde anneliğin tadını çıkaran Karaca'nın yeni sezonda setlere dönüp dönmeyeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

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