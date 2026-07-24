Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent'e Şok Soruşturma Tepkisi

Ahbap Derneği bünyesinde toplanan yardım bağışlarının şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı adli soruşturma magazin ve sanat dünyasında büyük bir sarsıntı yarattı. Yargı sürecinin ilerlemesiyle birlikte dernek başkanı ve ünlü müzisyen Haluk Levent gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen ünlü sanatçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Fatih Altaylı, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır gibi tanınmış isimlerin de ifade verdiği soruşturma dosyası derinleşirken yaşanan bu adli süreç sanat camiasındaki isimlerin de birinci gündem maddesi haline geldi.

Esra Dermancıoğlu'ndan Sert Açıklama

Nişantaşı'nda bir mekânda objektiflere yansıyan oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan Haluk Levent yorumu:



"Allah akıl fikir versin"



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Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisindeki Mukaddes karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Haluk Levent’in tutuklanması hakkında sessizliğini bozdu. Basın mensubu Okan Mermer’in sorularını yanıtlayan başarılı aktris dernek başkanı hakkında oldukça net bir değerlendirmede bulundu. Yaşanan adli sürece dair şaşkınlığını ve tepkisini dile getiren ünlü oyuncu, "Allah akıl fikir versin" diyerek duygularını ifade etti.

"Derneğe Bağış Yapmadım"

Soruşturmanın odağında yer alan mali transferler ve bağış iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken, ünlü oyuncuya derneğe herhangi bir maddi katkıda bulunup bulunmadığı da soruldu. Şeffaf bir tutum sergileyen Dermancıoğlu, Ahbap Derneği’ne finansal bir destekte bulunmadığını belirterek "Yok" yanıtını verdi.

Sanat Dünyasından Yükselen Tepkiler

Haluk Levent’in tutuklanmasıyla neticelenen adli süreç geçmiş dönemlerde derneğin yardım faaliyetlerine destek veren ünlü isimleri de derinden etkiledi. Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddiaların ardından geçmişte derneğin çalışmalarını destekleyen pek çok tanınmış sima hayal kırıklığını ve pişmanlığını dile getirmeye başladı. Kamuoyuna mal olan kurumlara duyulan güvenin sarsıldığını belirten isimler üzüntülerini paylaştı. Dermancıoğlu'nun tepkisi de sanat camiasında yükselen eleştirel seslerin son halkası oldu.